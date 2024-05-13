RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammadde Fuarı kapsamında Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGÇEV) düzenlediği “Plastik Geri Dönüşüm Ödül Töreni”nde “Yılın Otomotiv, Elektrik veya Elektronik Ürünü-Otomotiv ve Elektrik Ürünlerinde Kullanılan ve Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçeren Plastik Parçalar” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü Burpol Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Canbolat aldı.

Burpol Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Plastik kirliliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya, ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Küresel bir sorun haline gelen plastik kirliliği sorununu hep birlikte çözebiliriz. Burpol Polimer Plastik olarak daha temiz ve sağlıklı bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.