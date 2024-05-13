Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yoğun bir çaba gösteren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, iş dünyasının farklı kesimleriyle bilimsel işbirliği protokollerini hayata geçirmeye devam ediyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilebilmesi adına iş dünyası temsilcileriyle yakın temaslar kurmaya devam ettiklerini belirtti. RB Karesi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Acar, “Geçmişte birlikte yürüttüğümüz çok sayıda çalışma oldu. Bu ortaklık şirket olarak bizleri memnun ediyor. Birlikteliğimizi daha da ileri boyuta taşımak istiyoruz. İşbirliği için üniversite yöneticilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.