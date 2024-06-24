Temelleri duayen sanayici Fahrettin Gülener tarafından 1972 yılında Erkalıp’ın kurulması ile atılan Ermetal Şirketler Grubu, daha sonraki yıllarda otomotiv sektörüne de adım atarak, Ermetal Otomotiv olarak sektördeki firmalar arasında kendisine sağlam bir yer edindi. Grup, büro mobilyası sektörüne de adını veren Bürosit’in 1989’da kurulması, gıda sektöründeki güvenilir marka Ergıda ve plastik sektörünün yükselen yıldızı Plasmot’un eklenmesiyle sürekli büyüme ve gelişme sürecine girdi.

Gülener’in yarım asrı aşkın iş hayatı tecrübesini yeni kuşaklarla paylaşmak üzere kurduğu Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ise Ermetal Şirketler Grubu’nun 50 yılı aşkın tecrübesinin üretici gücünden beslenen bir eğitim platformu haline geldi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 60 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisinde 1.200 çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan Ermetal Şirketler Grubu, kalıp ve Tofaş servisleri için yardımcı ekipmanlar üreterek sektöre adım atmasının ardından, günümüzde sac parçaları, kaynak kompleler, direksiyon milleri gibi ürün gruplarıyla otomotiv sektörünün lider firmaları arasında kendine güçlü bir yer edindi. Günümüzde Fiat, Ford Otosan, Oyak-Renault, Renault Group, Togg ve Stellantis gibi ana otomotiv sanayilerine TIER1 olarak hizmet veren Ermetal, müşterilerinin taleplerini karşılamak adına kaliteli ve yenilikçi ürünler imal etmeye devam ediyor.

Çevreci ve verimli üretim hedefi

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Yesari Süalp, “Ermetal Şirketler Grubu olarak, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevreci ürünler kullanmak adına önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, üretimde çevreci ürünler kullanarak ve su tüketimini azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlara devam

Ermetal olarak, Türkiye sanayisinin büyümesine katkıda bulunmaya devam etmek istediklerini ve bu amaçla yatırımlarını, istihdamlarını artırarak, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaklarına inandıklarını vurgulayan Yesari Süalp şöyle konuştu: “Önümüzdeki yıllarda devreye girecek yeni projeler ve yatırımlarla büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Kaynak robot yatırımları, fabrika düzenlemeleri ve verimlilik artışına yönelik ekipman yatırımları planlıyoruz.”