ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Yalın Yazılım, geliştirdiği yazılımlarla hammaddenin fabrikaya girişinden nihai ürünün oluşumuna kadar tüm sürecin eksiksiz şekilde takip edilebilmesini sağlıyor. Firmanın Proje Ekip Lideri Yasemin Ezgi Besen, sistemlerin sektör bağımsız olarak tasarlandığını ve farklı ölçeklerdeki firmalara kolayca entegre edilebildiğini belirterek şunları söyledi: “Parametrik ve esnek yapıya sahip yazılımlarımız sayesinde firmalar yalnızca veri girmekle kalmıyor; kendi iş akışlarını da tasarlayabiliyor. Danışmanlarımız, farklı sektörlerdeki uzmanlık alanları sayesinde aynı zamanda firmaların stratejik iş süreçlerini de yönlendiriyor.” Besen, sundukları modüler çözümlerle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına kolayca cevap verdiklerini, son yıllarda eklenen yeni modüllerle de firmaların farklı küçük yazılımlar aracılığıyla yürüttüğü iş takip süreçlerini tek platformda topladıklarını vurguladı. Bu sayede, işletmelere sürdürülebilir ve verimli bir kullanım sağladıklarını ifade etti.