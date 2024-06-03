Uygulamaya alınan ve kullanıcı deneyimini iyileştiren özellik ile otomatik ödeme talimatı kaynaklı sorunlar, fatura unutma, yetersiz bakiye ve vadesi geçmiş borçlara karşın ‘ödeme iste’ ile bir onay yeterli olacak. Oluşturulan sistem ile otomatik ödeme talimatı bulunan tüketicilerin banka hesaplarında bakiye olmaması halinde, faturanın ödenememesi ve dolayısıyla ödemesi atlanılmış faturalarla ilgili aksaklıkların da önüne geçilecek.

Müşterilerinin kullanım deneyimlerini geliştirerek, müşteri memnuniyetini artırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan; “Ödeme İste özelliği ile öncelikli olarak hesapta bakiye olmaması nedeniyle otomatik ödeme talimatlarında yaşanan sıkıntılar ve geçmiş döneme ait unutulan faturalar gibi durumlara karşın müşterilerimize ödemelerini tekrar hatırlatma olanağı sağlıyoruz. Enerji sektöründe ilk olarak şirketimiz tarafından tüketicilerin hizmetine sunulan ‘Ödeme İste’ özelliği ile müşterilerimizin tek bir onayla ödeme yapabilecekleri bir sistemi devreye almış olduk. Sektörümüzde ilk olan bu özelliği ilk önce pilot olarak belirlediğimiz müşteri grubumuza uygularken, memnuniyet artırıcı ve dijitalleşme odaklı projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.