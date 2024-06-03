Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı Bursa’da faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri’nin gelişimine yönelik Marsala Tekstil’in sağlayacağı katkıların kapsam olarak belirtildiği iş birliği protokolü imza törenine, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar’ın yanı sıra UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Özel, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri’nin temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.

Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Özel, kadın istihdamının sadece toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, ekonominin sağlıklı bir temele oturması ve ülkenin gelişmesi için katkı sağladığını belirterek, firma olarak bu yöndeki çalışmaları bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.