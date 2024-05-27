Kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı forumda 5 ayrı oturum düzenlenecek. Forumun ilk oturumu "AB Uyum Sürecinde Sanayiye Yönelik Finansman Kaynakları" başlığı altında gerçekleştirilecek. “Sanayide Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi”, “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”, “Sanayi ve Geri Dönüşüm Sektörünün Entegrasyonu” ve “Temiz Gelecek İçin Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları” başlıklı oturumlarla devam edecek forumda iş dünyasını yakından ilgilendiren pek çok konu, uzman isimler tarafından mercek altına alınacak.

İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da gerçekleşecek Uludağ Çevre Forumu’na https://www.btso.org.tr/?page=survey/survey.asp&surveyid=EB31AFB3-75E0-4864-A838-C6B5E3B21BE4 internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.