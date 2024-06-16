ÜÇGE, Malta’da gerçekleştirilen 67. Uluslararası SPAR Kongresi’nde, dünya genelindeki SPAR Partnerleri ile bir araya geldi. Dünya genelindeki SPAR Partnerlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ÜÇGE, 40’ın üzerinde ülkeden gelen iş liderleriyle bir araya gelerek perakende sektöründeki çözümlerini ve mağazacılık alanındaki en son trendleri katılımcılara tanıttı.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Uluslararası Satış Müdürü Ayben Huzur " SPAR’ın çözüm ortağı olarak birlikte mağaza projelerini hayata geçiriyoruz ve bu önemli organizasyonda da bir Türk markası olarak yer almak gurur vericiydi. Kongre süresince dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey SPAR yöneticileriyle bağlantı kurma fırsatı bulduk. İş oturumları sırasında katılımcılarla birlikte küresel iş süreçlerini etkileyen ve perakende sektörünü daha da ileriye taşıyacak en son konuları ele aldık. 48 ülkede 13.900'den fazla mağazasıyla hizmet veren dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan SPAR ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizle sektörel gelişime birlikte katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.