Mektim Mühendislik, 1,5 yıl içinde sadece Bursa’da 14 tane devreye aldığı GES santrali ve halihazırda Türkiye genelinde devam eden çok sayıda projelerimiz mevcut. Firma, Konya Seydişehir’de, Cengiz Holding’e bağlı ETİ Alüminyum’a ait kurduğumuz 47 mWp gücündeki arazi santrali, Bursa İnegöl’de Weltew Home 3 mWp gücündeki anahtar teslim esasına dayalı kurduğu çatı santrali, yine Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde Presimsan Hidrolik 918 kWe gücündeki çatı santrali gibi birçok başarılı projeye imza attı.