Ziyaret sırasında, İnegöl Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencileri, ÜÇGE’de çalışan uzmanlar eşliğinde üretim tesislerindeki süreçleri yakından inceleme fırsatı buldular. Öğrenciler, üretim hatlarında kullanılan ileri teknoloji ve yenilikçi yöntemler hakkında detaylı bilgi edindiler.

ÜÇGE’nin uzman ekibi, üretim süreçlerinin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek, kullanılan malzemelerden üretim tekniklerine, kalite kontrol süreçlerinden lojistik operasyonlara kadar geniş bir yelpazede bilgi verdiler. Ayrıca, AR-GE merkezinde ürün tasarımı ve geliştirme aşamalarını da inceleme fırsatı bulan öğrenciler, tasarım sürecinin başlangıcından nihai ürüne kadar geçen tüm aşamaları görerek, iş dünyasının pratik yönlerini derinlemesine deneyimlediler. Üretim gezisinin ardından, ÜÇGE’nin global perakende markaları için hayata geçirdiği mağaza projelerinden örnekleri, sektöre yönelik dijital teknolojileri showroomda yakından incelendi ve sektördeki profesyonel standartlar hakkında kapsamlı bir bilgi alışverişi sağlandı.