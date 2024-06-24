Sezgin Lazer Makine, fiber lazer güç kaynakları, optik ekipmanlar, kontrol ve soğutma ünitelerindeki uzmanlığını kullanarak kendi bünyesinde ürettiği el tipi lazer kaynak makineleri ile adından söz ettiriyor. Sektördeki belirgin bir boşluğu doldurma amacıyla el tipi lazer kaynak makineleri üretimine başlama kararı alan firma, daha önce sadece Çin’de üretilen bu ürünleri yerlileştirerek Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek firma olma özelliğini kazandı.

Sezgin Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sezgin, “Makine endüstrisindeki 20 yıllık deneyimimizle Lasersonic markası altında el tipi lazer kaynak makinelerini müşterilerle buluşturuyoruz. Bu ürünlerimizle sektörde önemli bir ihtiyacı karşılıyor ve Türkiye’nin bu alandaki lideri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Lasersonic markası altında tüketicilere sunulan bu makineler, çeşitli malzeme tiplerinde 10 mm kalınlığına kadar kaynak yapabilme özelliğine sahip. 1500W, 2000W ve 3000W seçenekleriyle müşterilere sunulan makineler, su soğutma sistemi ile kullanıcılara uzun ömürlü, sağlam bir performans vadediyor. Hızı, kullanım kolaylığı, yüksek kaliteli sonuçları ve maliyet etkinliği, karlılığı korurken operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlayan işletmeler için onu cazip bir seçenek haline getiriyor.

Yeni yatırım ile büyümeye devam

Sezgin Lazer Makine, büyümesini ve üretim kapasitesini artırmasını yeni tesis yatırımlarıyla sürdürüyor. Bu yıl içinde Başköy’deki 2 bin metrekarelik yeni tesislerine taşınan firma, operasyonlarını daha etkin ve hızlı bir şekilde tek çatı altında yönetebilme imkanı elde etti. Yeni tesis; üretim, depolama, showroom alanı ve müşteri eğitim merkezi gibi bölümleri içererek, müşterilere daha hızlı çözümler sunmak adına tasarlandı. Yeni tesisleri ile ilgili konuşan Fatih Sezgin, “Operasyonlarımızı daha etkin bir şekilde yönetmek ve müşteri taleplerine hızlı çözümler sunmak amacıyla yeni tesisimize taşındık. Burada üretim kapasitemizi artırırken, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için showroom ve eğitim alanları da oluşturduk. Müşterilerimizin kendi showroomlarında da kaynak makinelerimizi deneyimleyebilmeleri için tanıtım araçlarımız da hizmet vermekte, müşterilerimizin talep etmeleri yeterli.” İfadelerini kullandı.