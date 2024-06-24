UTA Lojistik Dergisi’nin 9. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde gerçekleştirilen 8. Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri kapsamında 16 kategori arasından bu yıl Lima Lojistik, “Yılın Lojistik Projesi” ödülüne layık görüldü. Lima Lojistik tarafından hayata geçirilen “Otomotiv Lojistiğinde Hizmet Tasarımı” projesi, otomotiv sektöründeki lojistik hızını arttırarak farkını ortaya koydu.

Lima Lojistik tarafından hayata geçirilen “Otomotiv Lojistiği Tasarımı” projesi, doğru hamleyle maliyet tasarrufu, üretim bandına mal yetiştirme gibi en kritik noktalarda başarı sağlayarak öne çıkıyor. Başarı istatistikleri sunarak, yüzde 99,3 performansla firmaya özel lojistik tasarımı, yerinde operasyonlar, farklı ülkelerle iş birlikleri, ilave lojistik seferleri sağlayarak ödülü hak etti. Lojistik sektörünün lider firmalarının yer aldığı törende, ödülü Uluslararası Nakliye Komisyoncuları Dernekleri Federasyonu (FIATA) Başkanı Turgut Erkeskin, Lima Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Ortağı Vedat Çelik’e takdim etti.