Dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından “Dünyada sahil kesiminde yatırım yapılabilecek ilk ülke” olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gayrimenkul projeleri Türkiye’deki yatırımcılardan da büyük ilgi görüyor. Dünya genelindeki yaklaşık 70 ülkeden yatırımcıların akın ettiği Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkule yatırım yapan Türk vatandaşlarının sayısında son dönemde önemli artış yaşanıyor.

Gayrimenkul Yeri Kurucu Ortağı Elif Canıgüleç Tekin, “Gayrimenkul Yeri firması olarak ülkemizdeki yatırımcıların kardeş coğrafyamızın bu cazibesinden faydalanması için çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz tanıtım programları ile KKTC’deki firmaları ve yatırım fırsatlarını Bursa’mızdaki yatırımcılarla buluşturuyoruz.” dedi. Döveç Grup Satış Müdürü İbrahim Salih İlke, firmalarının KKTC’nin en gözde bölgelerinde hayata geçirdikleri projeleri sanal gözlük teknolojisi ile yatırımcılara tanıtıldı.