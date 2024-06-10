SW’24 SUMMIT “Sunum Sponsoru” olarak yer alan ÜÇGE DRS, zirvede yönetim kadrosu ve ekibiyle yer aldı. ÜÇGE DRS Robotik Satış Müdürü Akın Saka, "Lojistik Teknolojisinin Geleceği: Akıllı Depolar" başlıklı sunumuyla akıllı depoların lojistik sektörüne getirdiği yeniliklerini ve avantajlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. ÜÇGE DRS akıllı depolarının, işletmelere operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek; özellikle otomasyon sistemlerinin, depo yönetim süreçlerini optimize ederek hatasız ve hızlı işlem yapma olanağı tanıdığını aktardı. Akın, ÜÇGE DRS’nin teknolojik inovasyonları yakından takip etiğini dile getirerek, sektöre yön veren çözümler geliştirdiklerinin altını çizdi.

ÜÇGE DRS, tam otomatik depolama sistemleri, yarı otomatik depolama sistemleri, manuel depolama sistemleri, özel depolama sistemleri, -24 dereceye kadar çalışan depolar ve özellikle de 30 metreyi aşan yükseklikle ve genişlikte sınırsız depolarıyla ön plana çıkıyor.