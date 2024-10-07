AYDIN DAĞTEKİN

Dünyada 40 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan yatak üretim sektörünün tedarikçisi firmalar tarafından kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ve Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 3’üncü kez organize edildi ve 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılan, Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu olma özelliği taşıyor.

100 ülkeden 35 bin ziyaretçi

IBIA Expo, özel alıcıları ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu da sundu. 28’i yabancı 134 firmanın stant açtığı fuara, Bursalı firmalar da ilgi gösterdi. IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 14 Bursalı firma iştirak ederek, son teknoloji ürünleri ile trendleri gözler önüne serdi. Fuar öncesi IBIA Expo’yu yaklaşık 100 ülkeden 35 bin ziyaretçinin gezmesi hedeflenirken, henüz netleşmemekle birlikte bu hedefin büyük ölçüde gerçekleştiği kaydedildi.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji tek çatı altında bir araya geldi.

Bu fuarda iyi bir noktadayız

Sektör için büyük önem taşıyan fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, çarpıcı açıklamalar yaptı. Derneğin kurulması ve fuarların düzenlenmesi sürecine değinen Güler, “Yatak yan sanayisinde Avrupa, İtalya, Amerika, Hindistan gibi birçok bölge ve ülkeler iyi çalışmalar yapıyor. Ama biz de Türkiye olarak yatak üreticilerine teknoloji ve hammadde tedarik eden ülkeler arasında en iyi 5-6’ıncı sıralarda yer almaktaydık. 2021 yılından önce Rusya fuarında arkadaşların arasından öneri geldi. ‘Biz çok iyiyiz ama birliktelik yok, bunu oluşturabilirsek iyi yerlere gelebiliriz’ diye. Böylece Şubat 2021’de dernek kurduk, 2022’de de kendi sektörümüzün fuarını organize ettik” diye konuştu. Güler, şöyle devam etti:

“Bu sektörde üyelerin tamamı rekabet halinde değil. 10 farklı sektör olduğu için birbirimizle sinerji yapabiliyoruz. Örneğin, Amerika’dan bir firma bize makine almaya geldi. Biz soruyoruz, arkadaşım senin başka bir şeye ihtiyacın var mı? İşte, kumaş, keçe de alsam… Biz firma firma gezdiriyoruz ve 500 bin Euro mal alacakken, 3 milyon Euro alım yaparak çıkıyor Türkiye’den. Böylelikle sinerjiyi artırarak, iyi bir fuar organizasyonu yaptık. Tabi ki, herkes dört dörtlük memnun mu, olmayabilir ama şöyle baktığımda sektör olarak bu fuarda iyi bir noktadayız. Bütün yıl yoğun çalışmalarımızın meyvesini topladık bu fuarda diye düşünüyorum. Birkaç arkadaşımızla birlikte yıl boyu, dünyadaki sektörle ilgili tüm fuarlara katılıyoruz. Ben sektördeki fuarların yüzde 70’ine şahsen katılıp, firma firma dolaşıp, birçoğunu kişisel olarak fuara davet etmişimdir. Bu çalışmalar ve sinerji devam ederse, hepimiz hem ihracatımızı artırırız, hem de herkesin yüzü güler. Bu iki fuardan sonra şu anda Türkiye olarak dünyada en iyi ikinci ülke statüsündeyiz.

Amerika, İtalya, Çin, Malezya, Tayvan, Almanya, İsviçre gibi 12 ülkeden katılımcı firmalar var fuarda ve bunları da kazanmaya çalışıyoruz ve kazanacağız. Benim bir iddiam var; gücüm ne kadar yeter bilmiyorum ama, ben Türkiye’yi, İstanbul’u yatak üreticilerinin tedarik merkezi yapmaya kararlıyım. Bunun için de var gücümle çalışacağım.”

Fuar destekleri kesinlikle yetersiz

Bir soru üzerine fuar desteklerine de değinen Osman Güler, IBIA Expo’nun bu yıl Türkiye’de en az destek alan fuarlar arasında yer aldığını belirtti. Güler, “Ciddi bir destek bekliyorduk, altyapımızı da o destekler doğrultusunda yaptık ama olmadı. IBIA olarak 2 bin misafirimizi biz fuar organizasyonu olarak ağırladık. Devlet destekleri kesinlikle yetersiz. Ama meseleye bir de öbür taraftan bakıyorum. Bazıları fuar desteklerini abartarak kullanıyorlar. Biz bu ülkeden bir şey almaya değil, bu ülkeye bir şey vermeye çalışıyoruz” görüşünü dile getirdi.