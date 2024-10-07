EKOHABER ÖZEL

Bursa’da 2023 vergilendirme döneminde en fazla beyanda bulunan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri açıklandı.

Gelir vergisi rekortmeni adını gizli tutarken, 100 kişilik listede 61 kişi adının açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırasında 28 milyon 942 bin 979 lirayla tekstil ve hazır giyim sektörünün Bursalı devi Yeşim Grup’un CEO’su Şenol Şankaya yer alırken, yedinci sıraya 15 milyon 425 bin 142 lirayla Mete Öz, dokuzuncu sıraya ise 14 milyon 674 bin 283 lirayla Sabahattin Gazioğlu yerleşti. Böylece gelir vergisinde Bursa’da ilk 10’a giren mükelleflerden sadece 3’ü adını açıkladı, kalanlar ise adlarını gizli tuttu.

Kurumlar’da zirve Tofaş’ın

Kurumlar Vergisi şampiyonu ise 2 milyar 972 milyon 350 bin 370 lirayla otomotiv üreticisi Tofaş oldu. 100 kişilik listede 46 kurum ismini açıklarken, 54 kurum adını gizledi. Listenin üçüncü sırasında 395 milyon 978 bin 573 lirayla bir değer otomotiv devi Oyak Renault, dördüncü sırasında ise 316 milyon 351 bin 156 lirayla Özdilek Alışveriş Merkezleri yer aldı. Listenin 7'inci sırasında 257 milyon 780 bin lira ile Çemtaş Çelik Makina, 10'uncu sırasında ise 208 milyon 448 bin lira ile Keskinoğlu Tavukçuluk yer aldı.