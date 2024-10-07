AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da bir araya geldi. Konseyin açılış toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Konsey Başkanı Vedat Kılıç, Konsey Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, BTSO meclis ve komite üyeleri ile üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. İki gün süren çalıştayın açılış toplantısına Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz da katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Türkiye’nin en önemli ihraç pazarları olan AB’de yeni ticaret politikaları ve çevreye duyarlı üretimin ön plana çıktığı bir süreçle karşı karşıya olduklarını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda sürdürülebilir çevre politikalarının sanayiye entegrasyonu konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Batmaz, “İş dünyamıza rehberlik edecek çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz. Konsey çalışmalarımızla ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması ve bu konuda üyelerimizin farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç da, “Yeni ekonomi modelinde rakiplerimize nazaran güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık 85 milyon nüfuslu bir ülkede 110 milyon tonluk değerlendirilebilecek atık potansiyeline sahibiz. Hedef pazarımız AB’nin hemen yanı başındayız. Ayrıca 50 milyon tonluk kapasite ile dünyanın en büyük metal alıcısı ülke konumundayız. Kağıt geri dönüşümünde de son 5 yılda 2 milyon tonlardan 8 milyon tonlara ulaşan bir kapasitemiz var. Gücümüzü doğru bir şekilde kullandığımızda hedeflerimize hızlıca ulaşabileceğimizi ve gerek Avupa’nın gerekse de dünyanın en önemli tedarikçisi olabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Referans bir etkinlik olacak

BTSO Meclis Üyesi ve AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun ise “Çevre Forumu’muzu, sadece Bursa için değil, ülkemiz ve bölgemiz için de referans bir etkinlik haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.