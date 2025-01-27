Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (GTSO) gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlığa GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu seçilirken, yönetimde gıda sanayicileri ağırlıklı olarak yer aldı.

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, ülkemizde bir ilk olan Yeşil Gıda OSB için önemli adımlar atıldığını, 2650 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ve 156 parselde yer alacak olan Yeşil Gıda OSB için iktisadi işletmenin de kurularak üye kaydetmeye başladıklarını söyledi.

Hamaloğlu, “Oldukça hızlı ilerleyen bir proje çalışmamız son sürat devam ediyor. Gemlik’in yanı sıra Orhangazi ve İznikli gıda sanayicileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oldukça ilgi gören bir proje. Projemiz Bursa Valiliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Devlet ve siyasetin tüm çevrelerinden destek aldığımız projede ilk kazmayı 2026 yılı sonuna kadar vurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dernek yönetimi belirlendi

Konuşmaların ardından açık oylama ile Yeşil Gemlik Gıda Sanayicileri Derneği yönetimi, Hasan Hamaloğlu başkanlığında oluşturuldu. Hamaloğlu’nun yanı sıra yönetimde, Erkan Kavlak, Nihat Balkan, Yaşar İslam, Ali Keskin, Ruhi Kavlak ve Mahmut Kamil Solaksubaşı’ndan oluştu. Denetim kurulunda Hakan Işıkcı, Selim Solaksubaşı ve Abdullah Kavlak, Disiplin kurulunda da Kadir Kavlak, Ahmet Tezcan Peker ve Eray Özkan yer aldı.