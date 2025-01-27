Kurulduğu 2007 yılından bu yana projeyi sürdüren BUİKAD Yönetimi, şu ana kadar 600’den fazla kız öğrenciye koçluk eğitimi verdi. Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan projede BUİKAD geçmiş dönem başkanı, proje lideri ve eğitmen koçu Özlem Baş Bayraktar, gönüllü BUİKAD üyelerine koçluk eğitimleri verdi. İş yaşamına giriş ve başarıya giden yolda farklı alanlardaki konuları işleyen gönüllü koçlar, gençlerin kariyer hedeflerinde farkındalık oluşturarak, kendi içlerindeki cevheri ortaya çıkarmalarına olanak sağlayacaklar.

Proje kapsamında Bursa’da eğitim veren üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitimlerine devam eden kız öğrenciler, eşleştikleri üyelerden haftada 1 kez, toplamda ise 8 seans koçluk desteği alacak. Koçluk sürecinin yanında da öğrencilere gönüllü eğitmenler tarafından eğitimler verilerek farkındalık oluşturulacak.

BUİKAD’ın marka projelerinden olan ‘Noktalama Koçluğu’ projelerinin 17. yılının başlangıcını yaptıklarını anlatan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Bu yıl kendi içimizdeki rekorumuzu kırdık programımızı 60 öğrencimiz ve 54 koçumuzun katılımı ile gerçekleştireceğiz. Bu yoğun katılımdan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar 600’den fazla öğrenciye ulaştık. Bu kadar gencimize dokunmuş olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.