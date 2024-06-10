Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.