Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. TİM WİNGS çatısı altında ilk aşamada Akbank Dönüşüm Akademisi ile pilot illerde eğitim programları tasarlandı. "İhracatta Sınırları Aş" başlıklı eğitim programlarının ikincisi İnovakademi, Akbank Dönüşüm Akademisi, TİM işbirliği ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk kadın ihracatçı başkanı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı ve POLYTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin ilk kadın ihracatçı başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti ve "Yeni nesle cinsiyet ayrımcılığını konuşmadığımız bir ülke bırakacağımıza inanıyorum” diye konuştu.