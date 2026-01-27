Türkiye’den fuara katılan 208 firmanın yaklaşık %80’inin lojistik operasyonunu yöneten Lima Logistics; adresten toplama, gümrükleme, karayolu ve havayolu taşımaları ile fuar alanındaki teslimat ve dağıtım süreçlerini tek elden, kusursuz bir planlama ile gerçekleştirdi. Bursa ve Denizli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından Heimtextil 2026’ya katılan firmalara kapsamlı lojistik hizmet sunan Lima, fuar sürecinin her aşamasında katılımcılarının yanında yer aldı.

Tam zamanlı destek

Türkiye ve Almanya’dan oluşan 30 kişilik uzman ekip, fuar süresince katılımcı firmalara tam zamanlı lojistik destek sağladı. Deneyimli kadro sayesinde operasyonel mükemmeliyet sağlanırken, firmaların fuara kesintisiz şekilde odaklanması mümkün oldu. Lima Logistics, fuarlara özel geliştirdiği ExpoCase sistemiyle sürdürülebilir lojistik çözümler sunmaya devam ediyor. Yeniden kullanılabilir ve modüler yapısıyla karton kullanımını azaltan ExpoCase, fuar lojistiğinde %30’a varan maliyet avantajı ve çevresel fayda sağlayarak daha az atık yönetimi ile katılımcılara da çevre dostu bir deneyimi sundu. Güçlü altyapısı, uzman kadrosu ve sürdürülebilir çözümleriyle Lima Logistics, memnuniyet odaklı hizmet anlayışını Heimtextil 2026’da da ortaya koyarak fuar taşımacılığındaki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.