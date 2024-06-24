TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin’in organize ettiği ve açılış konuşmasını TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil’in yaptığı toplantıya konuşmacı olarak katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, TOSYÖV Bursa üyesi kadınlara, cinsel sağlık, adet döngüsü ve menapoz, doğurganlık, hamilelik, doğum sonrası bakım, myomlar, yumurtalık kistleri, kadın sağlığına yönelik vajinal lazer uygulamalarının kullanım alanları ve faydaları, ozon terapi, glutatyon, NAD, Myers kokteyli gibi serumların damar yoluyla kişiye verilerek vücut direncini artırmak, kronik yorgunluğun tedavisi başta olmak üzere vücudun sağlığını korumasını sağlayan IV tedaviler hakkında açıklamalar yaptı.