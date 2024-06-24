MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, mühendislik mesleğinin en önemli kısmının uygulama kısmı olduğunu ve sanayinin donanımlı mühendislere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ‘’Sanayi ile iç içe olan bu çalışmalar ve projeler mezun olduktan sonra size yol açacaktır’’ dedi.

Dereceye giren projeler

“Bitirme Projesi Yarışmaları”nda ödül alan proje ve projeleri hazırlayan öğrenciler ve projeyi destekleyen firma şöyle:

1. NBOP Satın Alma Süreçlerinde Dijitalizasyon- Mehmet Emir Dürgeci, Yasen Yaşar, Sena Çökerim (OYAK RENAULT)

2. Üretim Tesisi İçi Lojistikte AGV ile Taşıma İşlemi Optimizasyonu- Beril Ece Aydın, Asude Aleyna Eroğlu, Erman Korkmaz, Halis Batuhan Dağlı (BOSCH)