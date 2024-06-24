Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı’nın üçüncüsü, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ve İcra Komitesi Üyelerinin ev sahipliğinde Bursa Ticaret Borsası’nda (Bursa TB) gerçekleştirildi. Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, TOBB Girişimcilik Müdürü Duygu Kılıç Çanakcımaksutoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Marmara Bölge Temsilcisi ve Kocaeli KGK Başkanı Nurcan Babalık, Balıkesir KGK Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, Bilecik KGK Başkanı Filiz Eğilmez, Sakarya KGK Başkanı Elvan Bilgehan Dikici ve Yalova KGK Başkanı Dilara Altan ile İcra Komitesi Üyeleri yer aldı.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen de Bursa’nın, Türkiye’nin en çok ihracat yapan 3. şehri olduğunu, ancak kadın istihdam oranının yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 67,6 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen erkeklere kıyasla hala düşük kaldığını belirtti. Şen, “TOBB Bursa KGK olarak, girişimci kadınlarımızın iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmaları için eğitimler ve mentorluk desteği sağlıyoruz. Ayrıca, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile protokoller imzalıyoruz. Bölge kurullarımız ile iş birliği yaparak gerçekleştireceğimiz projelerle de kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz” dedi.