Moda Tasarım Teknolojilerinde Kalıp Geliştirme Sertifika Programı’nda konuşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İMA tarafından belirlenen eğitmenlerin ilk dönemdeki 17 öğrenciye toplamda 1080 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gündemir, “Bu eğitimlerin ardından öğrencilerimizin bir kısmı daha mezun olmadan firmalarımı tarafından istihdam edildiler. Öğrencilerimizin bir kısmının da şirketlerle görüşmeleri devam ediyor. Bu sonucu elde etmekten dolayı çok mutluyuz. Tekstil ve Konfeksiyon sektörümüz toplamda 30 milyar doları aşan ihracatı ile ülkemizin üçüncü en büyük ihracatçı sektörüdür. Yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticaret fazlası oluşturarak bu alanda Türkiye’nin lider sektörü konumundadır. Sektörümüzün global rakamlarına bakarsak 2023 yılında moda endüstrisinde 1,7 trilyon dolarlık bir ciro gerçekleşmiştir ve 100 milyon kişi bu sektörde çalıştı. 2000-2014 yılları arasında kişi başına satın alınan giyim ürünü adedi yüzde 60 oranında arttı” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da sertifika programındaki konuşmasında, “Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye genelindeki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyor. Bu durum kendiliğinden akademik dünyamıza bir dinamizm getiriyor. Fiilli olarak bu tür çalışmalarla üniversite-sanayi iş birliği anlamında ön plana almış oluyoruz. Bu anlamda bu sertifika programı çok önemli” dedi.