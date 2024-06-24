Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, projenin BUİKAD Kamu, STK ve Özel Sektör İş Birliği Komisyonu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Erdi öncülüğünde hazırlandığını ve 2 yıllık bir süreyi kapsadığını söyledi. Proje sayesinde kadın girişimciler için küresel ticarette yeni ufuklar açılacağını belirten Başkan Şeyda Şençayır, “Kadın girişimciler, küresel pazarlara erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. She Globe Trade projemiz, bu boşlukları doldurmaya yönelik ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır” dedi.

She Globe Trade projesinin temel gerekçelerini de açıklayan Başkan Şençayır, “Kadın girişimciler arasında uluslararası ticaret düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve anlayışı artırma taahhüdünde yatmaktadır. Bu proje sayesinde yerel, bölgesel ve ulusalda kadın girişimciler yetkinliklerini, ağlarını ve uluslararası ticarete başarılı bir şekilde katılma fırsatlarını artırarak güçleneceklerine inanıyoruz” diye konuştu.