Açılış konuşmasını Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin’in yaptığı ve Türkiye’nin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ile Uzak Doğu’dan dünyanın önde gelen yatak ve yatak yan sanayi üreticilerinin iştirak ettiği toplantıda sektörün dünya genelindeki durumu ele alındı.

Brezilya Yatak Endüstrisi Derneği’nin (ABICOL) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir konuşma gerçekleştiren IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği hakkında detaylı bilgiler verdi, ayrıca Türkiye’deki yatak ve yatak yan sanayisi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Osman Güler konuşmasında tüm katılımcıları 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde, sektördeki son yenilik ve teknolojilerin sergileneceği İstanbul IBIA EXPO 2024’e davet etti.

IBIA Başkanı Osman Güler, “Türkiye, Uzak Doğu’dan Avrupa ve Amerika pazarına kadar, yatak ve yatak yan sanayiine teknoloji üreten ve malzeme sağlayan dünyadaki en önemli ikinci ülke durumundadır. Bu da dünya genelinde gerek teknolojik gelişmeler gerekse malzeme tedariği yönüyle sektörde Türkiye’yi çok önemli hale getirmiştir. Sektörümüzde Türkiye olarak dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz” dedi.

Toplantıda, Avrupa ve Amerika’da faaliyet gösteren diğer sektör temsilcisi derneklerin başkanlarıyla da görüşen IBIA Başkanı Osman Güler, Brezilya’nın en büyük 30 yatak üreticisi firma yetkilisine Türkiye’nin üretim ve ihracat potansiyeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının sonunda IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin’e hediye takdim etti.