AYDIN DAĞTEKİN

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle dünyadan alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 11-13 Eylül 2024 tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Sektörün iş ajandasında yer alan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayacak; aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine sunacak. Kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 500’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 25 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getirecek.

Yeni iş birliği fırsatları

Tekstil sektörü için büyük önem taşıyan fuara, Bursalı firmalar tam anlamıyla çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Geçen yıl 95 Bursa firmasının katıldığı Texhibition’da bu yıl 144 firma yer alacak. Bursalı firmalar, son trend ürünlerini stantlarda gözler önüne sererek, yeni iş birliği fırsatlarının yollarını arayacak. Bursalı şirketler, bu şekilde sektördeki durgunluğu aşarak krizi fırsata çevirmeye çalışacaklar.