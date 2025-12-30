Emir Murat Özdilek

Özdilek Holding YKB

2025 yılı, faizin ve enflasyonun düşüşü beklentisiyle geçti hep. Bu açıdan umduğumuzu tam anlamıyla bulamadık ne yazık ki. Böylece ihracatta güzel bir ivme yakalama beklentimiz 2026’ya ötelenmiş oldu. Buna rağmen beş yıllık planımıza uygun şekilde yatırımlarımızı vaktinde tamamladık ve tamamlamaya devam ediyoruz.

2026 beklentimiz düşük faiz, düşük enflasyon; yatırımcıyı ve ihracatçıyı koruyan, istikrarlı büyümeyi sağlayan serbest piyasa ekonomisini destekleyici politikalarla güçlü tekstil, güçlü ihracat.

Hasan Altınsu

Altınsu Tekstil YKB

2025 yılı, malum olduğu üzere tüm piyasalarda maliyet artışlarının yoğun şekilde hissedildiği, iş dünyası açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Artan girdi maliyetleri ve finansman koşulları birçok sektörde firmaları yordu ve temkinli hareket etmeye zorladı. 2026 yılının ilk altı ayında da benzer bir seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısında piyasada kısmi bir hareketlenme ve toparlanma beklentimiz var. Buna rağmen asıl ve kalıcı iyileşmenin 2027 yılında daha net şekilde hissedileceğini düşünüyoruz.

Özkan İrman

Minteks Şirketler Grubu YKB

2025’in nasıl geçtiği sorulduğunda aklıma Nasreddin Hoca’nın meşhur fil fıkrası geliyor. Timur’un köye gönderdiği fil, iştahıyla köyde ne varsa tüketir. Sonunda şikâyet için Nasreddin Hoca’yı öne sürerler; ancak yolda herkes geri çekilir. Huzura yalnız çıkan Hoca, Timur’un öfkesini fark edince filin geri alınmasını değil, ona bir de dişi fil gönderilmesini ister. Timur memnun olur ve emri verir. İşte 2025’de tam olarak böyle geçti. 2026 içinse tablo net: Dişisini de istiyoruz. Eşleştirip çoğaltalım fil ticaretine başlayalım. Çünkü bu koşullarda mevcut hiçbir işten para kazanmak mümkün değil.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

2025 yılı, tekstil sektöründe yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen, firmamız için önemli bir dönüşüm ve yatırım yılı oldu. Artan maliyetler ve küresel belirsizlikler karşısında, odağımızı üretim gücümüzü artırmaya ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla konumumuzu güçlendirmeye yönelttik. Bu süreçte yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek; çevresel etkileri azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini esas alan sürdürülebilir üretim anlayışını kararlılıkla benimsedik. Attığımız bu adımlar, firmamızın uzun vadeli dayanıklılığını ve rekabet gücünü daha da pekiştirdi.

2026 yılına temkinli ancak güçlü bir umutla giriyoruz. Önümüzdeki dönemde verimlilik, dijitalleşme ve katma değerli üretim odağımızı koruyarak, gerçekleştirdiğimiz yatırımların somut karşılığını almayı ve sağlam altyapımızla sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yeni yılın; başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız olmak üzere hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, 2026’nın yeni fırsatların yılı olmasını temenni ediyorum.

Aydın yılmaz

Yılmaz Şirketler Grubu YKB

2025 yılı 2025 yılı kendimize test ettik kapasitelerimizi kontrol ettik. Atıl fazla olan harcama ve işçilikleri savurganlıkları daha verimli hale rekabete hazır bir şekilde mevcudu muhafaza ettik ancak 2026 için ümidimiz bir hayli fazla senenin ikinci yarısından itibaren kapasitelerimizi artıracağımızı ümit ediyoruz. Ürün gamlarımızda daha katma değerli daha yenilikçi ürünlere ağırlık veriyoruz

Ali Sayın

Karkent Tekstil YKB

2025 yılını genel anlamda tam bir durgunluk yılı olarak tanımlayabiliriz. Gerek küresel piyasaların durgunluğu gerek ülkenin ekonomik durumu birçok firmayı olumsuz etkiledi. Birçok firma pazarlama verileri yönünden hedeflerin uzağında kalırken birçoğu içinse konkordato ve iflasa kadar sürecin içinde buldu kendini. Tekstil sektöründe Mısır ve Uzakdoğu’nun etkisi ile yıkım daha da büyük oldu maalesef. Karkent Tektsil olarak bu süreçten çok da fazla etkilenmeden, üretim ve satışımızı da dengeleyerek görece verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 2026 yılının ilk yarısı olmasa da ikinci yarısından itibaren tekstil sektöründe tekrar bir canlanma olacağını öngörüyoruz. Ülkemizin bölgesel etkenler, döviz kuru, savaşlar, küresel ısınmaya bağlı su kıtlığı gibi hayati öneme sahip konularda doğru adımlar ile ilerlemesi iş dünyası ve tekstil sektörüne de olumlu olarak yansıyacaktır.

Şenol Şankaya

Yeşim Grup CEO’su

2024’te yaşanan maliyet baskıları ve talep daralmasına rağmen, 2025’te özellikle Mısır’daki yatırımlarımızın etkisiyle ihracatta daha dengeli bir tablo yakaladık. 2024’te elde ettiğimiz ihracat performansıyla hazır giyim ve tekstil sektöründe ihracat liderliği konumumuzu pekiştirmiştik; 2025’te ise bu güçlü zeminin üzerine daha kontrollü ama istikrarlı bir büyüme koyduk. Yılı 500 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapatmayı bekliyoruz. Geçen yıla göre daha disiplinli, daha dengeli bir ilerleyiş yakaladığımızı söyleyebilirim.

2026’da sektörün %3-5 aralığında bir toparlanma yakalamasını bekliyoruz. Bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında Avrupa ve ABD’de tüketici güveninin güçlenmesi, finansman maliyetlerinin aşağı yönlü seyretmesi ve enerji fiyatlarının daha öngörülebilir bir seviyeye oturması gibi sektörü destekleyen temel faktörler yer alıyor. Öte yandan, şirketlerin dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarını artırması, tedarik zincirlerini daha verimli hale getiriyor. Sürdürülebilir ürünlere ve teknik tekstillere olan talebin artmaya devam etmesi de Türkiye’nin katma değerli üretim gücüyle birleştiğinde sektörün 2026’da daha sağlıklı bir büyüme patikasına girmesini mümkün kılıyor.

Ali Kükrer

Kükrer Tekstil YKB

2025 tekstil ve sanayi için zor geçti uluslararası piyasalara fiyat tutturmakta ve kapasite kullanımı doldurmada zor bir yıldı. Buna bağlı olarak bazı firmalar karsızlık ya da sermayesizlik nedeniyle piyasadan çekilmek zorunda kaldılar.

2026 dünya faizlerin düşeceği ve talebin son iki seneye göre daha iyi olacağını beklemekteyiz. İç piyasada da kapanan firmalardan dolayı arz talep dengelenip daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil YKB

2025 yılı, zorluklarına rağmen yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü stratejilerimiz sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Sektörümüzdeki gelişmelere hızlı uyum sağlayarak büyümemizi sürdürdük. 2026 yılında, daha istikrarlı bir ekonomik ortam ve yeni pazarlarda büyüme fırsatları bekliyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz ve sürdürülebilir çözümlerimizle sektörde fark oluşturmaya devam edeceğiz.

Veda Girgin Eroğlu

VGE Tekstil YKB

2025 yılı, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle birçok sektörde olduğu gibi hizmet sunduğumuz tekstil sektöründe de dalgalanmaların ve zorlukların yoğun olarak hissedildiği bir dönem olmuştur. Artan maliyetler, piyasalardaki belirsizlikler ve değişen ticari koşullar, sektör genelinde faaliyet gösteren tüm paydaşlar için önemli sınamalar yaratmıştır.

Zorlu ve çetin bir yılı geride bırakırken; umutların kaybedilmediği, ekonomik istikrarın yeniden güç kazandığı, üretimin, istihdamın ve ihracatın artış gösterdiği bir döneme girilmesini temenni ediyoruz. Sağlık, huzur ve bereketin hâkim olduğu; ülkemiz ve sektörümüz adına daha güçlü, daha istikrarlı ve daha verimli bir 2026 yılı diliyoruz.

Ali Güzeldağ

AG Mensucat YKB

2025 yılı Ev tekstil sektörü özelinde yüksek maliyetler ile mücadele ettiğimiz ve ürünleri pazarlamada zorlandığımız bir yıl oldu.

Döviz kurlarındaki düşük seyir ve sabit maliyetlerin dengesiz artışı bunun yanında Çin ve Uzakdoğu’daki rakip firmaların fiyat baskısı bu süreci olumsuz etkilemiş oldu.

Tüm dünyada likiditeye ulaşılmadaki zorluk ve bu sebeple de nakidin değerli oluşu nedeniyle sektördeki alıcıların varlıklarını başka finansal enstrümanlarda değerlendirme isteği, sektörde gerilemeye sebebiyet verdi.

Bunun yanında Uzak Doğu’nun bu daralma karşısında yapmış olduğu stratejik pazarlama hamleleri de sektörümüzdeki pazar alanlarımızı daraltmış oldu.

Sektörümüz bu durumda, önemi büyük olan katma değerli ürün yelpazesini arttırmak ve mücadelesini devam ettirmesi gerekmektedir.

Bu süreci güçlendirmek, nitelikli eleman sayısını arttırmak için sektörde çalışacak yeni anlayışa uygun çalışma ortamlarıyla müdahale etmesi gerektiği kanaatindeyim. Özellikle arge ve inovasyon noktasında sektöre enerjik yeni nesiller bulmakta çok fayda olacaktır. Bunların gelişimini sağlayacak ortamlar ve mekanlar oluşturmak için Bursa ticaret odamızın nezdinde güzel çalışmalar mevcuttur.

Butekom, Model fabrika, Mesyeb gibi merkezlerimizde gelecek için nitelikli eleman kaynağını oluşturacak çalışmalar yapmaktayız.

Bu anlayışla 2026 yılında Ev tekstili Sektörünün geçmişten bu günümüze kadar elde etmiş olduğu bilgi ve birikimleri sabırla ve gayretle mevcut konumunu koruyarak daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.

Yeni yılda bölgesel krizlerin sonlanması durumuna, her şey daha iyi olacaktır. Suriye de olduğu gibi Ukrayna’daki savaşların bitmesiyle bölgesel toparlanma ticaretimize olumlu yansıması olacaktır.

Bursanız başta olmak üzere Türkiye’mizin yeni yılla birlikte bereketli, huzurlu, daha verimli bir dönem içine girmesini dilerim.

Semih Kaynar

Ventsa Tekstil Genel Müdürü

2025 yılı tekstil sektörü için yapısal ve finansal açıdan oldukça yıpratıcı geçti. Yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle işletmelerin finansmana erişimi zorlaştı, kredi maliyetleri sürdürülemez seviyelere çıktı. İç piyasada alım gücünün düşmesi, ihracatta ise Avrupa başta olmak üzere ana pazarlarda talebin daralması sipariş hacimlerini ciddi şekilde azalttı.

Artan işçilik, enerji ve hammadde maliyetleri fiyatlara yeterince yansıtılamadı; bu da kâr marjlarını eritti. Vadeli satışların yaygın olması tahsilat sürelerini uzattı, nakit akışı bozuldu ve çek/kredi yükü birçok firmayı zor durumda bıraktı. Sonuç olarak kapasite düşüşleri, üretim kısıtlamaları, istihdam azaltımları ve konkordato başvuruları sektörde belirgin şekilde arttı.

2026 yılına ilişkin beklentim temkinli ama 2025’e kıyasla daha rasyonel bir zemine oturacağı yönünde. Finansman koşullarının kademeli olarak normalleşmesi ve firmaların 2025’te yaşadığı sert daralma sonrası mali disipline yönelmesi sektörü bir miktar rahatlatabilir. Ancak talep tarafında hızlı bir toparlanma beklemiyorum hem iç piyasada hem de Avrupa pazarında alımlar kontrollü ve seçici olacaktır. Bu nedenle 2026, güçlü büyüme yılı değil, ayakta kalabilen ve katma değerli üretime yönelen firmalar için dengelenme ve yeniden konumlanma yılı olacaktır.

Şeyma Özçimen

Özçimen Tekstil

2025 Ekonomik olarak durağan bir yıldı. 2026 için önce sağlık sonrasında ülkemiz ve tüm dünyada ekonomik seyrin yükselmesini temenni ediyorum.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci Tekstil YKB

2025 yılı bizler için çok zor bir yıl oldu. Yaşanan küresel krizde satışlarımızda belirgin bir düşüş oldu. Rekabet gücümüzün azalması, kurlardaki durgunluk ve yüksek maliyetlerden dolayı satış yapmakta çok zorlandık.

2026 yılının daha zor geçeceğini düşünüyorum. Tüm dünyada yaşanan durgunluk ve kriz ortamı giderek daha büyümekte ve artmakta. Bu ortamda iş yapmak çok zorlaşıyor. Dilerim ki 2026 yılında bunu kısa yaşar en kısa zamanda eski günlere döneriz.

Ercan Sönmez

Sönmez İş Elbiseleri Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, üretici ve ticaret yapan kesim için son derece zor bir dönem oldu. Birçok firmanın konkordato sürecine girdiğini, üretimin daraldığını gördük. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler ticari faaliyetleri olumsuz etkilerken, SSK, Bağ-Kur ve vergi yükleri özellikle orta ve büyük ölçekli firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Bu süreçte daha etkin ve destekleyici politikalara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.

2026 yılında enflasyonun daha sağlam bir zemine oturtulmasını ve üretimin önünün açılmasını bekliyoruz. Üretici ve tacirin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması, destekleyici politikalarla ticaretin rahatlatılması büyük önem taşıyor. Daha öngörülebilir, üretimi ve istihdamı teşvik eden, olumlu bir 2026 yılı temenni ediyorum.

Nilüfer Çevikel

Nil-San Tekstil YKB

Tüm dünyada olduğu gibi 2025 yılı sektörümüz içinde oldukça zorlu geçti. Özellikle küreselleşen dünyada artan orantısız rekabet koşulları daha çok Uzakdoğu ve Afrika ülkeleri lehine gelişti ve böylece üretim 3’üncü dünya ülkelerine kaydı. Bunun sonucunda da elbette başta üretim ve istihdam olmak üzere birçok alanda kayıplar yaşandı. Artan hammadde ve enerji maliyetleri, vergi savaşları yani sıra bölgemize yakın alanlarda yaşanan sıcak çatışmalar ve uygulanan ambargolarda elbette küresel ekonomiyi olduğu kadar bizleri de etkiledi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk sanayisi kesintisiz üretim yapmayı ve ihracatı arttırmayı başardı. Bu sebeple 2025’i değerlendirirken bardağın ne tarafından baktığınız çok belirleyici olacaktır

Aynı şekilde 2026 yılı içinde bir değerlendirme yapacak olursak, şartların bir anda değişebileceğini düşünmemek ile birlikte yeni felaket senaryoları üretmenin ve korku ile beslenmenin ,bu enerjiyi kamuoyuna yaymanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Yasam devam ettiği sürece sorunlar her zaman olacaktır. Âmâ bunun yanında enflasyonun daha hissedilir biçimde düşeceğini, piyasanın son çeyrekte daha ayakları sağlam yere basacağını ön görüyorum. Bazı sektörler yavaş yavaş bitecek, hiç bilmediğimiz yeni sektörler oluşacak, önemli bir değişim dönüşüm içerisindeyiz. Böyle dönemlerde en önemli hamle dengede kalabilmek ve piyasayı iyi analiz edebilmek. Her krizin birilerini yok ettiği gibi, yeni oyuncuları sektöre kazandırdığını unutmamak gerekir, bu sebeple havlu atmayı hiç düşünmeden mücadeleye her zamankinden fazla devam etmeliyiz.