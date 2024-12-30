Bülent Yaşar

Prestige Mensucat YKB

﻿Tekstil sektörü; ekonomik sıkıntılar, artan girdi maliyetleri ve yoğun rekabet nedeniyle büyük bir durgunluğun pençesinde ve bu durum 2024 yılında da devam etti. Bu zorlukları aşabilmek için üreticilerin kalite odaklı uluslararası pazarlara ve rekabete açık ürünler geliştirmeleri şart. Sektöre destek sağlayacak devlet politikaları, vergi avantajları, fonlar, eğitim programları gibi teşviklerle sektörün gelişimi desteklenmeli. Firma olarak 2025 yılı da zorlu geçeceği için maliyetleri optimize etmek, verimliliği artırmak, müşterilere hızlı ve esnek yanıt verebilmek sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Yiğit Durak

Durak Tekstil YKÜ ve Pazarlama Direktörü

2024 Türk tekstil endüstrisi için ihracatta esasen güç kaybedilen bir yıl oldu. Bunda sadece Türkiye’nin kendi özel koşulları değil, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler de etkili oldu. Tekstil endüstrimizin rekabetçi gücünün korunabilmesi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin kesintisiz ve güçlü bir şekilde yürütülebilmesi gerekiyor. 2024 yılında uygulanan yeni ekonomik önlemlerin makro sonuçlarının 2025 ve 2026 yıllarında görülebileceğini düşünüyoruz.

Ali Serdar Kükrer

Kükrer Tekstil YKB

Üç kuşaktır tekstil sektörü içerisinde olan bir firmayız ancak bugüne kadar hiç görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Sektörümüzde şu anda en temel sorunun, maliyetlerin tutmaması olduğu düşüncesindeyim. Tekstil, kumaş, ev tekstili ve konfeksiyon sektörü dünya ile rekabet edemez duruma geldi. Resesyon ortamında ve yaşanan global ekonomik krizinden yöneticilerimiz ve hükümetimizin alacağı önlemlerle çıkılacağı inancındayım. 2025’in ikinci yarısından sonra genel olarak piyasalarda hareketlenme bekliyoruz.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks YKÜ

Dünyada bu faiz ortamı ve pandemi sonrası koşullar baş gösterince, ev tekstili ve ilişkili sektörlerde düşüşler yaşandı. Bunlardan bir tanesi yatak sektörü. Pandeminin son senesinde aslında bu sektör büyük bir patlama yaşamıştı. Biz bu patlama sonrasında 1-2 yıl durgunluk yaşanacağını biliyorduk, şu anda o durgunluğun yaşandığı dönemdeyiz. Lakin şöyle; 2024’le birlikte 2025 yılında da durgunluk beklerken, 2026’da tekrar bir çıkış beklentimiz var.

Semih Kaynar

Ventsa Tekstil Genel Müdürü

Tekstil sektöründe sanayiciler olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hem finansal sıkılaşma hem de Türkiye’nin çevresindeki savaşlardan dolayı işlerimizde gerileme mevcut hatta tamamen durma noktasına geldi. İş dünyası olarak finansal sıkılaşmanın adım adım gevşetilmesi ve yıl sonundan itibaren faiz indirimlerinin başlamasını beklemekteyiz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde 2024 yılının son çeyreğiyle birlikte 2025 yılının çok parlak geçeceğini düşünmüyorum. Ancak biz tüm planlarımızı 2025’in üçüncü çeyreğine göre yapıyoruz.

Emre Şahin Yılmaz

Yılmaz Şirketler Grubu YKÜ ve Marsteks Gen. Md.

Enflasyonu düşürmek için uygulanan programa diyecek bir şey yok tabi ki, ancak ben işlerin açılacağını düşünüyorum. Özellikle 2025’in yaz aylarına doğru… “Şu kışı atlatalım” diyorlar ya, şu kışı atlatsak, her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. 2025 yılının bizler için, Türkiye için daha iyi bir yıl olacağını temenni ediyorum. Umarım da öyle olur. Ama şu anda standart gidiyoruz, şu anda aslında biraz kendimizi koruyor gibiyiz. Bu bir sallama dönemi, güçlü olan kalıyor, kendini koruyor.

Cenk Ünal

Ünallar Tekstil Genel Koordinatörü

2023 senesinden bu yana sektörümüzde genel bir daralma var, özellikle konfeksiyon tarafında maliyet kaynaklı büyük bir daralma ve firmalarda küçülmeler görüyoruz. İhracat oranımızı artırmak için çaba sarf ediyoruz. 2025 yılı beklentilerine gelince, bize göre 2025, 2024’ten çok farklı olmayacak. Yine yüzde 60-70 sektörel kapasiteyle işe devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ama bazı firmalardaki küçülmeler kalıcı hale gelebilir.

Mehmet Çetin Özel

Marsala Tekstil YKB

2024 yılı, tekstil sektörü için hem zorlu hem de fırsatlarla dolu bir yıl oldu. Küresel ekonomideki belirsizlikler, enerji maliyetlerindeki artış, lojistik sorunları ve değişen tüketici davranışları sektörü önemli ölçüde etkiledi. Ancak, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi trendler de sektör için yeni fırsatlar yarattı. 2025 yılında sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kişiselleştirme trendlerinin daha da güçlenmesini bekliyoruz. 2025 yılı için hedeflerimiz, Marsala olarak sürdürülebilir yenilikçiliği ve dijitalleşmeyi daha da ileri taşımak üzerine kurulu.

Fatma Ayyıldız

Befase Tekstil YKB

2024 yılı satışlarımız açısından bakıldığında; firmamız adına ihracat potansiyelimizi koruduğumuz bir yıl olmuştur. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada etkili olan döviz kurlarındaki ve piyasalardaki değişkenlik; müşteri alım kotasında da değişmelere sebep olmuştur. 2025 yılı konusunda her ne kadar belirsizliğin devam edeceği konuşulsa da biz sektörümüz olarak üretmeye ve ülke ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Artık sektörümüz piyasa şartlarında oluşan değişimlere ayak uyduruyor ve o bağlamda kendimizce önlemler alıyoruz.

Ali Güzeldağ

AG Mensucat YKB

Tekstil özelinde maliyetlerin yüksekliği rekabet gücümüzü etkilese de, piyasada ihracat odaklı firmalar nispeten daha avantajlı durumdadırlar. Ülkemizde enflasyonla mücadele baskısı nedeniyle döviz kurlarındaki düşük seyir, ihracat gelirlerini kârlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda 2025 yılında tedbirli olmak için; rekabetçi fiyat, hızlı üretim ve hızlı teslimat kabiliyeti olan firmalar daha az etkilenerek süreci tamamlayacağını tahmin ediyorum.

Ömer Yıldız

Divonette YKB

2024'ün sıkıntılı bir yıl olacağını zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk. Ama yılın yarısından rahatlayacağımızı, üçüncü çeyrekten sonra ise daha da rahatlayacağımızı ümit ediyorduk. Tam beklediğimiz gibi oldu diyemem. 2024 komple zorlu bir yıl oldu. 2025'e gelince... 2024'ün özellikle son çeyreğinde rahatlama olacağı beklentisi, 2025'te daha da umutlu yaptı bizi ama şu geldiğimiz noktada rahatça tahmin edebiliyoruz ki, 2025'in de en azından ilk yarısı kolay geçmeyecek. Planlamamızı da buna uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil

2024 senesi; tüm ticari süreçlerin bir önceki seneyi ciddi manada arattığı, süreçlerin aksak ilerlediği, mal almak isteyen firma ve kurumların aşırı temkinli davranmak durumunda kaldığı, karar alma mekanizmasının yavaş işlediği, miktar ve kazancın gözle görünür seviyede düştüğü ve satın alma alışkanlıklarının değiştiği zor bir sene oldu. 2025 yılı ise şu aşamada belirsizliklerin daha da derinleşeceği bir sene gibi görünüyor; ancak fırsatları beraberinde getireceğini de umarak daha kontrollü ilerlemek durumunda olacağımız bir ticari yıla giriş yapıyoruz diye düşünüyorum.

Vedat Kayaoğlu

Kayaoğlu Tekstil YKB

2024 yılı özellikle tekstil sektörü için oldukça zorlu bir yıl oldu. Fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve satışların dikkatle yapıldığı bir dönemdi. Şirket olarak 2025 yılı için hedefimiz ise daha nitelikli ve niş pazarları yönelmektir. Bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı yatırımlarımızla global pazarlarda güçlü bir yer edinmek için çalışmaya devam edeceğiz.