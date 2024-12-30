Naci Şahin

Burçin İnşaat YKB

2024 yılı, inşaat maliyetlerinin ve faizlerin yüksek oluşu ile 2023 yılına göre daha durağan geçti. 2025 yılında yeni imarlı bölgeler oluşturulur, arsa fiyatları daha uygun hale getirilir, faiz oranları da aşağı çekilirse, inşaat sektörü pozitif anlamda çıkışa geçebilir.

Hüseyin Ergün Kıratlı

Kıratlı İnşaat YKB

2024 yılının ilk çeyreğinden sonra fiyat artış hızı yavaşlamaya başladı. Bu durum piyasaları biraz rahatlattı. Genel anlamda orta seviyede geçti diyebilirim. 2025 yılı ilk çeyreğinden itibaren faizlerin belirgin olarak düşmeye başlayacağını öngörmekteyim. Bununla birlikte finansman maliyetleri ve finansmana erişim kolaylaşacağı için piyasalar hızlanacak diye düşünüyorum.

Sertaç Karaalp

Alpiş Holding YKB

2024 yüksek faiz ve enflasyondan dolayı piyasaların çok keyifli olmadığı bir yıl oldu. 2023’te başlayan yüksek kur ve yüksek faiz süreci bizleri epey bir etkiledi. Mali politikalarla birlikte yapısal reformlara da biraz daha önem verilmesiyle özellikle de 2025’in ikinci çeyreğinden, yani altıncı aydan itibaren taşların yerine oturacağını tahmin ediyorum. Asıl rahatlamayı da 2026 yılının başında hissedeceğiz.

Muhammet Adiloğlu

Adiloğlu Grup YKB

2024 yılı inşaat sektörümüz açısından durağan geçti diyebiliriz. Konut kredi oranlarının yüksek olmasının da durgunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Devam eden projelerden MILLPARK, MILLCADDE ve 152EVLER projesini tamamladık. 2025 yılının, içinde bulunduğumuz yıla göre daha hareketli geçeceği kanaatindeyim. Konut kredi oranlarında düşme beklentisi karşılık bulursa, beklediğimizden çok daha hareketli bir piyasa bizleri bekliyor diyebiliriz.

Yusuf Şehitoğlu

Şehitoğlu İnşaat YKB

2024 yılını Türkiye’nin genelinde finansal sıkılaşmayı yaşandığı bir dönem olarak hepimiz görüyoruz. Malzeme fiyatlarına yüksek artışları yaşamadık ancak finansmana erişim ve finansman maliyeti tarafında hem şirketler hem de tüketiciler zorluk yaşadı. Yüksek kredi maliyetleri tüketici tarafını frenlerken, yüksek mevduat faiz oranları da tüketiciyi tasarrufa yönlendirdi. 2025 yılında özellikle ikinci yarısıyla birlikte bir toparlanma bekliyorum.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

2024 yılı, inşaat ve yapı kimyasalları sektörlerinin büyüme ivmesini sürdürdüğü, ancak maliyet ve tedarik zorlukları gibi sorunlarla mücadele ettiği bir dönem oldu. 2025 yılı, Türkiye’de inşaat ve yapı kimyasalları sektörleri için büyük beklentilerle geliyor diyebiliriz. 2024’teki sektörel büyüme ivmesinin ardından, kentsel dönüşüm projeleri, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve sürdürülebilirlik odaklı adımlar sayesinde sektörlerin bu yıl daha da ivme kazanması bekliyoruz.

Barbaros Onulay

Bursa Beton Genel Müdürü

İnşaat sektöründeki dalgalanmalar ve ekonomik zorluklar, hazır beton talebini dönemsel olarak etkiledi. Ancak büyük altyapı projeleri, kentsel dönüşüm sektöre biraz hareketlilik kazandırdığını söyleyebiliriz. 2025 yılında beklenen faiz indirimleri, hem bireysel konut kredilerine olan talebi artırabilir hem de büyük ölçekli altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanını kolaylaştırabilir. Kentsel dönüşüm projeleri, 2025'te de sektörün en önemli itici gücü olmaya devam edecektir.

Zerrin Özgüle

Zerrin Özgüle İnşaat YKB

2024 yılı elektronik ve otomasyon şirketimiz için kârlılıklar çok düşük kalsa bile yoğun bir dönem olarak kapattık. Bu yoğun dönemin en büyük sebebi de partnerlerimizin yurt dışı ağırlıklı çalışmalarıydı. 2025 yılında yatırımların yavaş yavaş başlayacağını düşünüyor elektronik ve otomasyon sektöründe 2024’e göre daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyorum. İnşaat sektöründe ise haziran itibarıyla güzel dönem başlayacağı ve karlı satışların olabileceğini düşünüyorum.

Hüseyin Kul

Bars Kimya YKB

2024 yılında inşaat sektörü, finansman sorunları ve konut kredisi imkanlarının sınırlı olması gibi çeşitli nedenler yüzünden genel olarak zorlu bir yıl geçirdi. 2025 yılında inşaat sektörünün farklı finansman modelleri geliştirerek ve konvansiyonel üretim metotlarının dışına çıkarak minimalist, yenilikçi, çevreci ve sürdürülebilir yapılarla sıfır konutlar ve deprem gerçeğini unutmadan kentsel yenileme projeleri ile yoluna devam etmesi gerektiğini, bu şekilde sektörün büyüme kaydederek ivmeleneceğini düşünüyorum.

Utku Akçay

UAT Grup YKB

2024 yılı firmamız açısından genel olarak iyi geçti; belirli projelerde başarılı sonuçlar elde ettik. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar iş hacmimizi olumsuz etkiledi. 2025 yılına dair büyüme hedeflerimiz sınırlı. Ekonomideki genel durgunluk beklentisi, daha temkinli bir yaklaşım izlememizi gerektiriyor. 2025 yılında ekonomik koşulların zorlu geçeceğini öngörsek de, sektörümüz için fırsatlar yaratmak adına işbirliği ve yenilikçilik temelinde adımlar atmamız gerektiğine inanıyoruz.

Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu

Apex Asansör Genel Müdürü

2024 yılı inşaat ve asansör imalat sanayi açısından kemer sıkmakla geçti diyebiliriz. Faizlerin yüksekliği ve dövizin düşüklüğü sebebiyle konut satışları ve asansör ihracatı beklenin altında gerçekleşti. 2025 yılı öncelikle bölgemizde ve dünyada yükselen gerilimin gevşeyeceği, savaş ve küresel kriz tehditlerinin kalkmasıyla kümüle olan taleplerin realize olacağı bir yıl olacaktır diye ümit ediyorum. Faiz indirimi ile yönünü arayan kapitalin gayrimenkul yatırımına kayacağını, bunun sektöre tekrar istim kazandıracağını düşünüyorum.

Anıl Alirıza Şohoğlu

Evo Mühendislik Genel Müdürü

2024 yılı birçok sektörde olduğu gibi endüstriyel mekanik sektöründe de yatırımcıların beklemeye geçmelerinden dolayı oldukça durağan geçti. 2025 yılının ikinci yarısından sonra, özellikle faizlerin düşüşü ile birlikte ekonomi ve yatırımda 2024 yılına göre daha canlı dolayısıyla daha umut dolu geçeceğini düşünüyorum.

Mustafa Altın

2024 yılı, bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle çalkantılı bir dönem olarak kayıtlara geçti ve yılı durağan bir şekilde tamamlamış oluyoruz. 2025 yılını en çok bölgemizdeki siyasi ve politik olaylar şekillendirecek diye düşünüyorum. Bununla birlikte ekonominin özellikle ikinci çeyreğin ardından, altıncı aydan itibaren bir toparlanma sürecine gireceğini öngörüyorum. Bizler üretimlerimize devam edecek ve ülkemizin ekonomik olarak daha güçlü olması yolunda üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz.

Cem Kaleli

Numan Kaleli YKB

Faizler, maliyetler ve arsa fiyatlarının yüksek oluşu, buna karşın tüketicinin alım gücünün düşük olması, dünyada ve Türkiye’de yaşanan resesyon, inşaat sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir. 2024’te yaşanan bu durumun, atılacak parasal önlemlerin de etkisiyle 2025 yılının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak atlatılmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen geleceğe dair umudumuzu koruyor ve sektör olarak üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.

Cemal Tuna

Tuna Boya

1969 yılında Bursa’da bir mağaza ile boya sektörüne giriş yapan firmamız, bugün 50. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sektördeki faaliyetlerine büyüyerek ve gelişerek devam eden Tuna Boya, yerli ve ithal markaların ürünlerini 50 yıldır müşterilerine sunuyor. İnşaat sektörüne hizmet veren bir firma olarak, ekonomide ve sektörde yaşanan durgunluktan biz de nasibimizi aldık. Ancak 2025 yılından itibaren toparlanma sürecine girileceğini öngörüyoruz.

Özgür Şimşek

Zone İnşaat YKB

2024 yılı bizim için oldukça yoğun geçti. Enflasyona rağmen özellik sanayi yapılarının yapılmasına yönelik ilginin artması oldukça sevindirici. 2024 yılında özellikle kredilerin kesilmesi ve faizlerin oldukça fazla olması müteahhitleri oldukça zor durumda bıraktı. 2025 yılına girerken yabancı ve yatırımcıların ülkemize göstermiş olduğu ilginin azalmasına rağmen devam ettiğini göreceğimize inanıyoruz. 2025'te yeni OSB'lerin kurulması ve yeni fabrika inşaatlarının yapılma isteği bizim işlerimizin yoğunlaşacağını gösteriyor.