Yusuf Bakioğlu

Begüm Referans Holding YKB

Bütçe yönetimimizi zorlaştıran maliyetleri kontrol altına almak için operasyonel verimliliği artıracak ve tüm hammadde ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek modeller geliştirerek önlemler aldık. 2025 yılında, piyasa istikrarı ve tedarik zincirinde iyileşme olasılığına rağmen, maliyet baskısının süreceğini düşünüyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen, dijitalleşme ve verimlilik artırıcı önlemlerle yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek rekabetçi gücümüzü korumayı hedefliyoruz.

Tayfun Kurdal

Kayra Yemek Genel Müdürü

2024 yılı, sadece yemek sektörü açısından değil, Türkiye ve dünya ekonomisi anlamında da zorlu bir yıl oldu. Ancak Kayra Yemek olarak, bu dalgalanmayı dinamik yapımız, sektörel tecrübelerimiz ve güçlü finansal kaynaklarımızla yönetmeyi başardık. 2025 yılına yönelik beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem ekonomik anlamda hem de ticari açıdan, 2024 yılında yapılan fedakârlıkların 2025’te olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.

Şakir Özen

Örnek Yemek Sanayi YKB

2024 yılı, özellikle gıda enflasyonu ve hizmet fiyatlarındaki artışlarla başlayan, ardından bir daralma ve ciro kaybıyla devam eden ancak son çeyrekte yeniden hareketlilik gösteren bir yıl oldu. 2025 yılına dair beklentilerimiz de oldukça umut verici. Gıda israfının azaltılması gibi konularda önemli adımlar atarak daha verimli bir çalışma sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu perspektifte, 2025’e dair hedeflerimizi pekiştirmek ve sektördeki büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına attığımız adımlar oldukça değerli.

Elif Özhan

Özhan Marketler Zinciri YKÜ

Özhan Market olarak, 2024 yılında da her zaman olduğu gibi Bursa halkına en kaliteli hizmeti uygun fiyata verebilmek için elimizden geleni yaptık. 2025 yılı içerisinde tüm toplumun olduğu gibi bizim de dikkatimiz enflasyonla mücadele programında olacak. Enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi, hem Özhan dostlarına daha düşük fiyatlarla ürün sunabilmemizi, hem de yeni yatırımlar yapabilmemizin önünü açılacak.