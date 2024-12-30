Ömer Annaç

Dayland Grup YKB

Dünya ekonomisindeki zorlu şartlar, 2024 yılında da etkisini sürdürdü. Küresel çapta faiz oranlarının düşmeye başlaması için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Ancak grup firmalarımız olarak 2025 yılına hazırlık olarak yatırıma devam etmekteyiz. 2025 yılı hedefimiz, TEKNOSAB yatırımımızı tamamlayıp üretime geçmek. 2026 hedefimiz filtrasyon sistemleri üzerine yeni yatırıma başlamak. 2030 hedefimiz yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye’de ilk 10’a girmek.

Abdullah Yıldızhan

ELM Kimya YKB Yrd.

2024 yılı, 2023 yılında olduğu gibi ELM Kimya açısından büyük bir başarı ve büyümeye sahne oldu. Plastik endüstrisindeki liderliğimizi daha da pekiştirdik ve Bursa'nın en büyük plastik tedarikçilerinden biri olarak sektördeki varlığımızı sürdürüyoruz. Bu, ELM Kimya'nın sadece büyümesine değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetinin artmasına da katkı sağladı. 2025 de, daha fazla büyüme, başarı ve pozitif değişim getireceğimize olan inancımızla dolu bir yıl olacak diye umuyoruz.

Murat Kılıç

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı

2024 yılı, sektörümüz için fırsatlar ve zorlukların bir arada yaşandığı dinamik bir dönem oldu. Global ekonomik dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve değişen enerji politikalarına rağmen, Sunvital Enerji olarak müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir güneş enerjisi çözümleri sunmayı sürdürdük. 2025 yılı, piyasanın zorluklarına rağmen daha yenilikçi projeler geliştireceğimiz bir yıl olacaktır. Firma olarak, ülkemizin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Fatih Eray Okur

Sunze Enerji

2024 yılı, güneş enerjisi sektörü için zorlu geçti; ekonomik daralmalar ve teşviklerdeki değişiklikler yatırımların ertelenmesine yol açtı. Ancak, sektördeki uzun vadeli potansiyel ve yenilenebilir enerjiye olan artan talep, geleceğe dair umut veriyor. 2025'in ilk yarısında, mevcut ekonomik sıkıntılar ve teşviklerdeki kısıtlamalar devam etse de, ikinci yarıda büyük bir yatırım patlaması bekliyoruz. Kur baskılarının azalması ve teknolojik gelişmelerin maliyetleri düşürmesiyle, işletmelerin güneş enerjisi yatırımları hızlanacaktır.

Volkan Eren

Volen Mekatronik Genel Müdürü

Firmamız 2019 yılında, elektrik, elektronik ve mekanik parçaların tedarik edilmesi ve satışını yapmak amacıyla kurulmuştur. Genç, dinamik, konusunda tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, güvenilir tedarikçi ilkesini temel alıyor ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Firma olarak, tüm zorluklara rağmen 2024 yılını başarılı bir şekilde tamamladık ve aynı başarıyı önümüzdeki yıl da tekrarlama arzusundayız.