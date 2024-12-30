Uzm. Dr. Erol Kılıç

Burtom Sağlık Grubu YKB

2024 yılında teknolojik, sosyoekonomik ve yasal düzenlemelerdeki dönüşümlerin dağılımı, son yıllarda sağlık sisteminde değişikliklere sahne oldu. 2025 yılında sağlık sektörü dijitalleşmeye, yapay zeka ve veriye dayalı çözümlerle bilgilenmeye devam edecek. Bu gelişmeler, daha etkili ve kişiselleştirilmiş sağlık harcamalarını sağlayacak, hastaların sağlık yönetimini daha bağımsız ve verimli bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacaktır.

Fatma Betül Kabalar

Hayat Sağlık Grubu YKB Yard.

2024 yılında teknolojiye yatırım yapma anlamında öncü kurumlardan biri olduk. Sağlık Bakanlığı kalite değerlendirmesinden almış olduğumuz yüzde 99,38 puan ile de kalitemizi tescillemiş olduk. 2025 yılının 2024’e göre daha zor geçeceğini öngörmekteyiz, bu nedenle sunmuş olduğumuz hizmetleri daha teknolojik hale getirip, tercih edilir olmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık anlamında destek aldığımız yapay zeka uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz.

Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grubu YKB

2024, hem kişisel hem de toplumsal açıdan birçok değişim ve dönüşüm yılı oldu. Zorluklar ve fırsatlar birbirini takip etti, yeni deneyimler sundu. 2025’te daha umutlu, dengeli ve verimli bir yıl olmasını diliyorum. Yeni başlangıçlar ve güzel gelişmelerle dolu bir yıl geçirmeyi umut ediyorum.