Çetin Yıldırım

Uludağ Koleji YKB

‘Bilimin ışığında’ ve ‘toplumsal ve çevresel farkındalıkla’ ülkemize yeni değerler kattığımız bu yılımızda eğitim camiasına birçok ‘ilk’leri daha katmakla birlikte, başarı bayrağımızı yeni kulvarlara taşımaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda elde etmiş olduğumuz şampiyonluklar ve başarı derecelerimiz ile her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı öyküleri yazmış olmanın gururunu yaşadık. Hayatın her alanında ‘ezber bozan’, ‘çağı yakalayan’ metotlarımızla her yeni dönemde eğitimde fark oluşturmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.

Cenker Ural

Lima Logistics Kurucu Ortağı

Yılın ilk altı ayı, olması gerekenden daha iyi ve verimli geçti. İkinci dönem özellikle Kurban Bayramı sonrası biraz düşüş oldu. Lima Europe adında yeni bir marka oluşturduk. Temmuz ayında Hollanda’da ofisimizi açtık. Otomotiv sektörüne yönelik yurtdışındaki faaliyetlerimizi artık Lima Europe üzerinden yapacağız. 2025 yılına umutla bakıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için ekip olarak full konsantre çalışıyoruz.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik ve Gümrükleme YKB

Lojistik faaliyetlerin yanı sıra hizmet verdiğimiz kurumların depolama ve gümrükleme konularındaki gereksinimlerine de hızlı ve entegre çözümler üreten ESA Lojistik ve Gümrükleme olarak 2024 yılında 10. yaşımızı tamamladık. 2025 yılında sektörümüzün rahatlamasını beklerken, ESA Lojistik ve Gümrükleme olarak global gelişmeler doğrultusunda yeni yıldan itibaren önümüzdeki dönemde alacağımız pozisyonlarla ilgili hedeflerimizi belirledik.

Erdem Kaya

Erdem Kaya Patent YKB

2024 yılı, müvekkillerimize stratejik rehberlik sunarak yenilikçi ve başarılı projelere imza attığımız bir yıl oldu. Başarılarımız uluslararası alanda da takdir topladı; kazandığımız ödüller ve "Yılın Patent Ofisi" unvanı, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da lider bir hizmet sağlayıcı olduğumuzun göstergesi oldu. Büyüme ve gelişimle dolu bir yıl olarak geride bıraktığımız 2024, müvekkillerimizin güvenini daha da pekiştirdi. 2025 yılında, sektörde dijital dönüşüm etkilerinin daha da hız kazanmasını bekliyoruz.

Simge KAYA

Özbay Eğitim Kurumları YKÜ

2024 yılında ülkemizde yaşanan enflasyonist ortam, kredilere ulaşımın güçlüğü, temel maliyet kalemlerimizdeki fiyat artışları firmamız ve sektörümüz açısından bu yılın zorlu geçmesine sebep oldu. Sektörümüzde maliyet kaynaklı birtakım daralmalar olduğunu gözlemliyoruz. Teşviklerden, KOSGEB desteklerinden faydalanamıyoruz. 2025 yılı için sektörel manada beklentimiz; eğitim ve sınav araçlarımız için ÖTV muafiyeti ve eğitim ücretlerinde KDV indirimi ile KOSGEB desteklerinden ve devlet teşviklerinden yararlanabilmek.

Levent Yılmaz

Derin Gümrük Müşavirliği YKB

Ülkemiz dışında yaşanan savaşlar ve doğurduğu tüm olumsuzluklar nedeniyle, ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçte olumsuz etkilenmiş olup, zorlayıcı bir yıl yaşanmıştır. Ancak 2025 yılında tüm bu olumsuzluklara rağmen krizi fırsata çevirmeye odaklanıp farklı alanlara yatırım yaparak ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem vererek yenilikçi yaklaşımla üretim, ihracat ve istihdama yönelik sürdürülebilir yatırımların ön planda olması gerekmektedir.

Selin Barık

Ramada by Wyndham Bursa Nilüfer GM Vek.

Bursa'da düzenlenen kültürel etkinlikler, festivaller ve kongreler, otelimizde konaklamasını gerçekleştirdiğimiz misafirlerimizin sayısında artışa sebep olmuştur. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar yabancı turist sayısını etkileyebilirken, yerli turist ve diğer misafirlerimizin de harcama gücünü etkilemektedir. 2024'teki turistik eğilimler ve küresel ekonomik gelişmeler, turist akışımızın ileriye dönük iyimser olduğunu bizlere göstermektedir.

Muhsine Üçüncüoğlu

Besa Gümrük Müşavirliği

2024 yılı net olarak nakite ulaşma konusunda zorlayan bir yıl oldu. Buna bağlı olarak büyüme konusunda kısıtlama olsa da şirketimiz adına önemli adımlar attığımız bir dönem oldu. Faiz oranlarının düşme yönündeki eğiliminin devam etmesi ile birlikte Türkiye’nin özellikle ikinci 6 ayda büyüme sürecinin hızlanmasını ve bu büyüme ile birlikte ihracatın öngörülebilir bir şekilde artmasını temenni ediyorum.

Emrah Şimşek

Endüstriyel Gayrimenkul Uzmanı

2024 yılında enflasyon kaynaklı kontrol edilemeyen genel giderlerden dolayı endüstriyel gayrimenkullerde ilk yarıya kadar arz eksikliği (Kiralık Fabrika Sayıları) ve talep artışı kaynaklı boşalmadan tutulan bir süreç yaşandı. İkinci yarıdan itibaren daralan sanayi ve piyasalardan dolayı arz sayılarının (Kiralık Fabrika sayıları) arttığı, taleplerin düştüğü, fiyatların stabil olduğu bir döneme girdik. 2025 yılında enflasyonda düşüş yaşanmadığı, piyasalarda güven ortamı oluşmadığı ve iç piyasalarda finans rahatlığı ve desteği sağlanmadığı sürece durağan ve daralan bir dönem geçeğini öngörüyorum.

Gürsel Durmuş

Ekonomi Grup YKB

Ekonomi Grup olarak 2024 yılında yüksek faiz, sıkı para politikası uygulamaları dolayısıyla önceki yıllara göre işlerde kapasite düşüklüğü yaşadık. Ekonomi yönetiminin mevcut politikaları devam ederse 2025 yılının ilk yarısına kadar bu daralma ve kapasite düşüklüğünün devam edeceğini öngörüyorum. Ayrıca bu süreçte faiz düşürülmesinin de etkisiyle, tekrar toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum.