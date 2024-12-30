Serkan Ürkmez

KalDer Bursa Şubesi YKB

2024 yılı bizim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bursa'nın güçlü kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı 24 kişilik yeni Yönetim kurulumuzla, KalDer Bursa faaliyetlerini geleceğe taşımak için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de stratejik plan çalışmalarımızı oluşturduk. 2025 yılında mevcut faaliyetlerimiz devam ederken, yeni çalışmalarımızı da odağımıza aldık. Sürdürülebilirlik konusunda Bursa’da önemli çalışmalarımız olacak. 10 Ocak’ta Sürdürülebilirlik Sertifika programını başlatıyoruz. Bursa’da ilk kez Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vereceğiz.

Murat Evke

RUMELİSİAD YKB

Baktığımızda 2024 yılı tüm dünya ekonomileri açısından zorlu geçti. Artan maliyetler ve enflasyonun da etkisiyle, iş dünyası açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Ancak her şeye rağmen bizler, ülkemize katma değer sağlamak için taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz. Yeni yılda da adımlarımızı bu doğrultuda atmaya devam edeceğiz. RUMELİSİAD bünyesinde yeni bir vizyon ile yola çıktığımız bu yeni dönemde de, daha fazlasını yapma hedefiyle çalışmalarımız sürecek.

Fatih Şakir

BALKANTÜRKSİAD YKB

2024’ün artan girdi maliyetleri, kur üzerindeki baskı ve finansmana erişimdeki güçlükler gibi nedenlerle zor geçtiği göz önünde bulundurulursa, 2025 yılı ile ilgili en önemli beklentimiz enflasyonun kontrol altına alınmasıdır. Bölgemizde sıcak gelişmeler yaşanıyor ve bunlar da bizi yoruyor. Türk iş insanı, sanayicisi müteşebbis ruha sahiptir ve bu dönemde desteklenirse elbette üzerine düşen görevi yapacaktır. Bu anlamda 2025’ten umutluyuz.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

2025 umut yılı... 2020’deki pandemi başlangıcından itibaren çalışma hayatı, sosyal yaşam, özetle her şey değişti. Bütün dünya içe kapandı. Tüketim ve dolayısıyla üretim yavaşladı. Kötümser hava savaşları, savaşlar acıları getirdi. 2025 yeniden baharın, yeniden canlanmanın, yeniden gülümsemenin, özgürlük ve barışların yılı olsun.

BUMİAD’lı pozitif bilim insanları olarak, yaşanabilir bir dünya için değer üretmeye devam edeceğiz.

Erdinç Acar

ARSİYAD YKB

Küresel ve bölgesel olarak yaşanan siyasal gelişmeler, global ekonomiyi de etkiliyor. Ülkemizin de bulunduğu coğrafyadaki sıcak çatışmalar ister istemez bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu açıdan bakıldığında 2025 yılı için çok da sağlıklı bir öngörüde bulunulamaz. Ama bizler yine de ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz.

Servet Yılmaz

BEKSİAD YKB

2024 yılı bazı sorunları yeni yıla devrediyor. Ve 2025 yılından elbette çok şeyler bekliyoruz. Bunların başında bölgemizdeki savaşlar ile birlikte ekonomik sıkıntıların geride kalması yer alıyor. 2025 yılında ekonomik performans olarak önemli iyileştirmeler bekliyoruz.

Recep Öztürk

BUDSİAD YKB

Küresel olarak yaşananlar elbette global ekonomiyi de etkiliyor. Dünya genelinde gözlenen yüksek enflasyon temelinde satın alma ve tüketim alışkanlıklarındaki negatif değişim, piyasalara da yansıyor. Bunlara rağmen 2025 yılında ülkemiz ekonomisinin olumlu bir performans sergilemesini bekliyoruz.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

2025 yılında küresel ekonomide toparlanma beklense de, jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliğiyle ilgili riskler büyümeyi sınırlayabilir. Türkiye’de enflasyonla mücadele ve mali dengelerin sağlanması ana hedefler olacak, ancak büyüme hızının kademeli olması bekleniyor. Dijital dönüşüm ve yenilenebilir enerji yatırımları ekonomik büyümeyi destekleyen önemli faktörler arasında yer alacak.

Can Şimşek

Bursa SMD YKB

2024 yılı en başta bizlerin de proje hizmetleri ürettiği inşaat sektörünü olumsuz etkileyen, ekonomik anlamda oldukça zorlayıcı süreçlere sahne oldu. 2025 yılının hem ülkemiz hem de meslek alanımız açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı; mimarlık mirasımızın korunduğu, mimarlık okullarını niteliklerinin arttığı, tüm yurttaşlarımız için sevgi, saygı ve barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını dileriz.

Tolga Papatya

GESİAD YKB

2025 hem dünyada hem de Türkiye'de kendini hissettirecek bir yıl olacak. Türkiye için dezenflasyon süreci devam edecek gibi görüyor. Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesini bekliyoruz. 2025 yılını 2 ayrı dönem olarak değerlendirmek gerekir. İlk 6 ay sıkıntılarla devam devam edecek. İkinci 6 ayda umudumuzu kaybetmemek adına iyileşmelerin başlamasını, yavaş yavaş da büyümenin ivmelenmesi bekliyoruz.

Şeref Demir

İMSİAD YKB

2025’in ekonomik performansında, yurt içi ve yurt dışı dinamiklerin etkisi belirleyici başlıca faktör olacaktır. İç piyasada yatırımcıya güven veren şeffaf ve öngörülebilir politikalar ekonomik büyümede belirleyici olacaktır. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması, yapısal reformlara ve finans piyasasının istikrarına bağlı. Enflasyonun, 2025 yılında yüzde 30-40 bandında seyretmesi öngörülüyor. Bu yüksek oran, özellikle inşaat sektörü gibi maliyet hassasiyeti yüksek sektörlerde büyük bir baskı yaratabilir.

Osman Akın

MARSİFED YKB

İş dünyası için en önemli kriterin, istikrar ortamının sağlanması olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla istikrar ortamını sağlayacak ekonomik parametrelerin oluşması ve bunun gerçekçiliği, iş dünyası için son derece önemlidir. Bir tanesi, gerçekçi bir kur politikasının uygulanmasıdır. Diğeri de, özellikle tüketici nezdinde önemli olan otomotiv gibi, konut gibi alanlarda da yine finansmana erişim kolaylaştırılması.

Olgun Karabiber

NİLTİMDER YKB

Genel olarak baktığımızda 2024 yılı iş dünyasını yoran bir yıl oldu. Girdi fiyatlarının artışı doğrultusunda maliyetlerdeki artışlara rağmen satış fiyatlarının stabil kalmasından, kur üzerindeki baskıya ve piyasadaki nakit sıkıntına kadar pek çok husus bizleri etkiledi. Bu meselelerin geride kalması ve ülkemiz ekonomisine daha faydalı olacak şekilde, faiz indirimleriyle birlikte üretmek, istihdam sağlamak ve ihracat yapabilmek 2025 yılı için en önemli beklentimizdir.

Neslihan Özer

PERYÖN Güney Marmara Şubesi YKB

Tıpkı geçmiş senelerde olduğu gibi, 2025’te de iş dünyası yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik için mücadele edecek. Yüksek rekabetçi piyasada varlığını sürdürmek, inovasyona hız vermek, müşteri taleplerine hızlı ve kaliteli cevap vermek, daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için çevikliği destekleyecek. Tüm organizasyonlar işyeri kültürlerini değerlendirmeli ve “güveni” temel değerleri olarak belirlemelidir. İşimizin geleceği buna bağlıdır.

Yavuz Kazangil

TOSYÖV Bursa YKB

2024, hem çalışanlar hem de işverenler için oldukça zorlu bir yıl olarak hafızalara kazındı. Kur baskılaması politikaları, enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi. Sıkılaşma politikalarının tamamen yanlış olduğu söylenemez, ancak Türkiye ekonomisinin belkemiği olan işletmelerin bu süreçte desteklenmesi gerektiği aşikar. Üreticiler, giderek ithalatçı konumuna gelmeye başlıyor ve bu durum ülkenin ekonomik dengelerini tehdit ediyor. Görünen o ki, bu mücadele 2025'te de devam edecek.

Ülfet Öztürk

TÜMKAD YKB

Globalde yaşanan ve ülkemizde de hissedilen olumsuz ekonomik gelişmelerin 2025 yılında geride kalmasını bekliyoruz. 2025 tabii ki zorlu bir yıl olacak ama alınacak kararlar ile birlikte reel sektörümüzün dinamizmi sayesinde bunu da aşacağımıza inanıyoruz. 2025 yılının ülkemiz ve dünya için öncelikle huzur, sağlık ve barış getirmesini temenni ediyoruz.

Hasan Eker

TÜRSAB Gn. Merkez YK Bşk. Yrd.

İstanbul, Bursa gibi şehir otellerinde doluluk oranları bir önceki yılın altında kaldı. Körfez ülkelerinden gelenler Türkiye'yi yiyecek, içecek anlamında pahalı bulduğu için Türk Cumhuriyetlerine, Gürcistan ve Balkan ülkelerine doğru bir kayma oldu. Yerli turistlerimizin bir kısmı da Mısır'a, Yunanistan’a, Uzak Doğu ülkelerine gittiler. 2025 için yine bu yılki gibi olur diyebilirim, çok artış beklemiyorum. Bazı teşvikler bekleniyor. Konaklama payı ve turizm geliştirme ajansı payının kaldırılmasını istiyoruz.

Sevcan İlici

YAPİDER YKB

Ülkemiz ve dünya genelindeki çeşitli zorluklarla geçen 2024 yılının ardından 2025 yılı dünya genelinde, iş dünyası ve ekonomide yaşanan değişimlere ayak uydurma çabaları ile geçireceğimiz bir yıl olacaktır. Yeni yılda da aynı şevk ve heyecanla Bursamız’ın, ülkemizin ekonomisine ve mesleğimize katkı sunmaya devam edecek, YAPİDER ailemizi büyüterek hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.

Nermin Ceyhan

TEKSİDER YKB

Küresel gelişmeler, global ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Bölgesel gelişmeler de farklı sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sonuç itibariyle ekonomide küresel durgunluk, artan fiyatlar, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ülke ekonomilerini haliyle reel sektörü etkiliyor. Bu meseleler 2025 yılına devreden konular arasında yer alıyor. Bizler de iş dünyası olarak tedbirlerimizi almak suretiyle iyimser bir bekleyiş içinde olmayı tercih ediyoruz.

Sadık Şengül

BUTTİM YKB

2024 yılı ekonomik dalgalanmalara rağmen, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerimizle Bursa'mızın ve ülkemizin uluslararası ticaret sahasındaki gücünü artırmaya ve fırsatları değerlendirmeye odaklandığımız bir yıl olmuştur. 2025’te ise yapısal reformlar, yüksek katma değerli üretim anlayışı, küresel iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma odaklı politikalarla firmalarımızın desteklenmesi, Türkiye’nin küresel ticaretteki etkinliğini artırarak ekonomik istikrarı sağlamlaştıracaktır.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD Bursa Şb. YKB

2024 yılı, ekonomik belirsizliklerin ve yüksek faiz oranlarının iş dünyası üzerinde ciddi etkilerinin hissedildiği bir dönem oldu. Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ’lerimizin hem rekabet gücünü koruması hem de yeni yatırımlara yönelmesi için hayati önem taşıyor. 2025 yılı ise üretimin öncelikli hale geldiği, tasarruf ve verimliliğin ekonominin temel unsurları arasında yer aldığı bir dönem olmalıdır. Sanayicilerimizin desteklenmesi, hem ekonomik istikrarı sağlamak hem de ülkemizin kalkınmasını hızlandırmak adına kritik bir rol oynayacaktır.

İlker Duran

AFSİAD Bursa YKB

Kimya sektörümüz ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında gerek iç piyasada, gerekse ihracatta başarılı bir yıl geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerinde devam eden talepteki yavaşlama, enflasyonla mücadele, faiz ve kur baskısına rağmen kimya sektörümüz hem aylık hem de yıllık bazda ülke ihracatına en çok katkı sağlayan sektörlerden biri olmayı başardı. Sektörün 2025 yılında 2024’teki başarısını artırarak devam ettirmek için mekansal planlamaya ve alanlara ihtiyacı var.

Coşkun Dönmez

BUYSAD YKB

Endüstriyel yemek sektöründe sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü için teknolojik dönüşüm zorunlu. Maliyetlerin düşürülmesi ve üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yeni nesil teknolojilere geçiş kritik öneme sahip. Türkiye, yemek sanayisi alanında dünya çapında örnek bir model olabilir. Doğru yatırımlarla sektörümüz uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline gelebilir. Bu, hem yerli üreticilere hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlar.

Emre Yıldız

ASKON Bursa Şube YKB

Küresel ve yerel zorluklara rağmen üretim ve yatırım süreçlerinde riskleri iyi yönettiğimiz 2024, dayanıklılığımızı ortaya koyarak iş dünyasının dinamizmini koruduğumuz bir yıl oldu. 2025’te ise kentimiz ve ülkemiz için para politikalarında istikrar, yapısal reformlarla desteklenen ekonomik dönüşüm ve istihdam odaklı büyüme planlamalarıyla iş dünyamızın sürdürülebilir başarıyı yakalayacağına inanıyoruz.