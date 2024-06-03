AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dikkat çeken projelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Burkay, Türkiye’nin ileri teknoloji atılımı doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOSAB’da Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’nin, bölgede iki farklı lokasyonda planlandığını dile getiren Burkay, “TEKNOSAB Lojistik Park, Bursa’ya 30, Bandırma Limanı’na 75, Gemlik Limanı’na ise 50 kilometre gibi bir mesafede bulunuyor” diye konuştu. Lojistik Park projesinin yeni bir iş modeliyle kurgulandığını dile getiren İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kuruyoruz. Bu fon, aynı zamanda TEKNOSAB Lojistik Park AŞ paylarına yatırım yapacak. TEKNOSAB Lojistik Park A.Ş, lojistik merkezinin inşaatı ve işletmesinden sorumlu olacak. Yatırım Fonu’nda 5 ana pay grubumuz olacak. Öncelikli olarak TEKNOSAB yatırımcıları ve BTSO organ üyesi iş insanlarımız, imtiyazlı paylara ve yatırım olanağına sahip olacak. Diğer paylar ise imtiyaz içermeyecek ve Türk iş dünyasına, emeklilik fonları, nitelikli yerli ve yabancı yatırımcılara ihraç edilecek. TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile toplamda 262 bin 600 metrekarelik alanı barındıran yaklaşık 170 milyon dolar seviyesinde bir yatırım gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Projenin 30 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projeye Bursa ekonomisinin ürettiği değerin, 55 bin üyemizin faydalanacağı bir iş modeliyle startını vermiş oluyoruz.”

Güneş enerjisi için 5 GW’lık hücre yatırımı hedefliyoruz

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yeşil dönüşümün küresel ekonomide önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti. Konvansiyonel sektörlerde büyüme oranlarının sınırlı kaldığını, buna karşın yenilenebilir enerji alanındaki büyüme oranlarının yüzde 6 binlere kadar ulaştığına dikkat çeken Burkay, Türkiye’nin ve Bursa’nın bu sektördeki rolünü güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce BB Solar şirketini kurduklarını söyledi. Bursa’da hücre ve modül yatırımı için 12 farklı iş modeli üzerinde çalıştıklarını açıklayan Burkay, bu konuda sunulacak teşviklerle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi. İlk etapta 2 GigaWatts (GW) olmak üzere toplamda 5 GW’lık bir yatırım planladıklarını vurgulayan Burkay, “Bu konuda uluslararası alandaki firmalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanda dünyada da söz sahibi firmalarla işbirliği yapmamız projemize güç katacak” dedi.

Hücre ve modül üretimi ile başlatmayı planladıkları yenilenebilir enerji yatırımlarını da BTSO’nun tüm üyelerine açacaklarını dile getiren İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“Herkes gücü nispetinde bu projeye dâhil olacak. Bu alanda çok ciddi bir derinlik var. Başta enerji olmak üzere, bu tarz bir ana sanayi Bursa’ya yerleştiğinde, bu tesise hizmet verecek yüzlerce tedarikçi şirket ortaya çıkacak. Aynı TOGG’da olduğu gibi. TOGG, Bursa’da kuruldu. Bugün, TOGG’a parça ve servis hizmeti veren birçok şirketimiz var. Yenilenebilir enerji sektöründe ana sanayinin burada güçlenmesi, Bursa’nın önümüzdeki 50 yılda da oyunda yer almasını sağlayacak. Teşvik belgesini çıkardığımızda BB Solar projesine de TEKNOSAB Lojistik Park projesinde olduğu gibi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeli ile tüm üyelerimiz yatırım yapabilecekler.”