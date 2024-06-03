DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, 1 yıllık faaliyetleri ve gelecek dönem proje ve yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Eski, “Otoyol bağlantı kavşağımızı, 8 yıllık mücadelemizin sonucunda ulaşıma açmış olmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Bugün 17 OSB’nin faaliyet gösterdiği Bursa’da, ilklerimize; otoyola direkt olarak bağlantısı yapılan ilk bölge olmayı da eklemiş olduk. Bu bağlantı bölgemizdeki trafik akışını bir hayli rahatlattı. Şimdi sıra Yıldız Sokak'tan başlayıp Mustafa Karaer Caddesi'ndeki düzenlemelerin yapılmasıyla DOSAB'ımızın trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm sağlamaya geldi. Bu kapsamda ilk kavşağımızın yapımını kısmen Yıldız Sokak'tan başlayarak; Mustafa Karaer Caddesi’nde Demirtaş ile Açelya Sokak arasında kalan kısımda kısmet olursa Haziran ayının sonuna kadar tamamlayacağız. Bu ana cadde üzerinde, UKOME tarafından da onaylanan bölünmüş yol projesini etaplar halinde tamamlayacağız” dedi. Eski, şu bilgileri aktardı:

*Mustafa Karaer Caddesi üzerinde yapacağımız benzin istasyonumuz ile ilgili tüm ruhsat ve plan çalışmalarını tamamlayarak tapusunu aldık. İnşallah bu yıl içerisinde devreye alarak siz sanayicilerimize ucuz akaryakıt hizmeti vermeye başlayacağız.

* Mustafa Karaer Caddesindeki düzenleme yapılmamış ikinci kısım kavşak çalışmamızı da yılsonuna kadar tamamlamış olacağız.

*DOSAB Camimizi yenilemek zorunda kaldık. Yeni Cami Projemize de geçen yıl başladık. Yeni camimizi de İnşallah 28 Şubat 2025 Cuma günü Ramazan ayının ilk teravihi ile hizmete almaya çalışacağız.

*Bölgemizde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmetini 2024 yılından itibaren DOSAB olarak kendi bünyemizde verme kararı aldık. DOSAB OSGB’yi modernize ve revize ederek Şubat ayından itibaren hizmete açtık ve Bursa'daki en ucuz hizmeti sanayicilerimize sağladık.

*Eskiyen ve sıkıntılı olan kuyularımızın yerine kademeli olarak yeni kuyularımızı açıyoruz.

*DOSAB olarak katılımcılarına haberleşme hizmetini, en kaliteli ve en uygun fiyata vermeyi hedefleyerek bir süredir çalışıyor ve yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren Veri Merkezi, Donanım Kiralama, Yedekleme, Firewall hizmeti gibi katma değeri yüksek hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz.

Yeşil OSB çalışmaları

*Yeşil OSB Sertifikasyon çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Ülke genelinde ön kriterler için başvuru yapan 19 OSB’den biri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 Eylül 2023 tarihinde ön uygunluk alındı. 2 Ocak 2024 tarihli Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde 5. sırada Sera Gazı Beyanı Doğrulaması yapılan OSB olduk. Arkasından belgelendirme denetimimiz de başarılı bir şekilde tamamlandı. Bursa’da birçok alanda olduğu gibi, burada da ilk belgelendirilen OSB olmanın gururunu yaşıyoruz.