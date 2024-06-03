DEİK'in 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu, İstanbul’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. BTSO Başkanı Burkay'ın Divan Kurulu Başkanlığını üstlendiği toplantıda DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nail Olpak yeniden seçildi. Yeni yönetimde, İbrahim Burkay ve Baran Çelik de yer aldı.

BTSO Başkanı Burkay, DEİK'in Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda kritik bir rol oynadığını vurguladı, özellikle DEİK bünyesindeki iş konseylerinin, Türk firmalarının dünya genelindeki yatırım fırsatlarına erişimini kolaylaştırdığını belirtti. İbrahim Burkay, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte, Türk firmalarının uluslararası alanda daha etkin bir rol oynamasını sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.

Bursa’nın temsil gücü arttı

OİB Başkanı Çelik'in de DEİK yönetiminde yer almasının Bursa'nın bu tür organizasyonlardaki temsilinin artması açısından önemli olduğunu dile getiren Burkay, Türkiye'nin ihracat potansiyeline katkı sağlamak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.