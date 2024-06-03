DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Çevikel, "Hayata geçirilen ekonomik planlar, tasarruf paketleri ve teşvik sistemleri, sürdürülebilir ekonomik modeller kurmayı hedefliyor. İş insanları olarak bizlerin de mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurarak, yatırımlarımızı gelecekte büyüme potansiyeli gördüğümüz sektörlere yönlendirmemiz son derece önemli" ifadelerini kullandı. Çevikel, enflasyonla mücadelenin sürdüğü bu dönemde, maliyetlerin artması ve alım gücünün düşmesi gibi zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirtirken, "Çeşitli zorluklarla büyük ekonomik zorlukların yıkıcı etkilerini azaltmak bizim elimizde. Sektörel gelişmeler ışığında yapılacak yatırımların getirilerini doğru hesaplayarak risk yönetimi yapabilmemiz için gerekli finansal bilgi ve becerilerle kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapıya sahip olabiliriz" dedi.

Bırakın, başınıza icat çıkarsın

Katılımcılara finansal okuryazarlık konusunda sunum yapan Mert Başaran da, özellikle gençlere ve genç çalışanlara seslendi. Başaran, "Gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak benim en büyük derdim. İnsanlar, etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır. Eğer çevrenizde finansal olarak bilinçli ve başarılı kişiler varsa, bu durum sizin de tasarruf, yatırım ve borç yönetimi gibi konularda daha bilinçli olmanızı sağlar. 'Bugün var, yarın yok' düşüncesiyle hareket etmek ve savurgan davranmak yanlış. Adım adım ilerlemek gerekiyor; kimse bir yere bir günde gelmiyor. Biz de kendi paramızla küçük şeyler yaparak ilerlemeliyiz. 'Benim param buna yetiyor' dediğiniz yerden başlayın." dedi. Başaran, parayı büyütme kavramının toplumda yeterince anlaşılmadığını belirtti ve küçük işlerin büyük özgürlükler getirdiğini vurguladı. Başaran, şunları kaydetti:

"Hızlı hareket etmek ve kolay para kazanma hevesiyle acele ederek hiçbir şey elde edemeyiz. Küçük paraları mutlaka yatırıma dönüştürmek gerek. 20 yaşında biriktirilen paraların ileride katlanması daha kolay oluyor. Gençlerin küçük yaşta risk almasına izin verin. 'İcat çıkarma, batarsın' derseniz, çocuğunuz hem potansiyelini gerçekleştiremez, hem de gelecekte hiçbir şey elde edemez. Aramızda bulunan sanayici ve iş insanları da daha küçük ölçekli şirketlerden, bodrum katlarından yükselerek bugünlere geldi."