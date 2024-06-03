“Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Robot Günleri düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi robotları ilgi odağı oldu. Etkinlikte; TOFAŞ, BOSCH, ASELSAN, McFly, FESTO, MİLVUS Robotics, ODTÜ ROMER, SAHA Robotics’den gelen temsilciler robot uygulamaları adına sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından “Endüstride Robotik Uygulamaları” ve “Robot Uygulamalarında Yeni Trendler” başlıklı panellerde son gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı. Özel sektörde robot programlama alanında yaygın bir şekilde kullanılan “ROS” eğitimi de, Robot Günleri kapsamında verildi.

BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Robot Günleri’nin, önümüzdeki yıllarda kapsamını genişleterek hem akademik çalışmaların sunulduğu hem de özel sektörün buluşma noktası haline gelecek bir zirveye dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.