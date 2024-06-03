Yatak üretim sektörünün tedarikçisi firmalar tarafından kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında BİFAŞ Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na (IBIA Expo) hazırlanırken, fuara katılacak firmaları da verimli fuar konusunda bilgilendiriyor. Sektör temsilcilerinin katılımıyla online olarak düzenlenen toplantıda Fuarista Eğitmeni Mehmet Dükkancı tarafından dernek üye firmaların yetkililerine IBIA EXPO fuarına 4 ay kala ‘Fuardan Verim Alma Eğitimi’ verildi.

BIA Başkanı ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, IBIA Expo iştirakçilerinin fuardan en üst düzeyde fayda sağlamaları için eğitim düzenlediklerini belirtirken, “Bu sene 25-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Fuarımızı bilhassa yurtdışında yoğun bir şekilde tanıtırken, alım heyetlerini organize ederken diğer taraftan da iştirakçilerimizle fuara nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda bilgi paylaşıyoruz” dedi.

Online toplantı

Online gerçekleştirilen toplantıda Fuarista Eğitmeni Mehmet Dükkancı katılımcılara, fuara katılmadan önce yapılması gerekenler, fuar katılım bütçesinin belirlenmesi, fuar kurulumunun planlanması, fuardan beklentilerin ve hedeflenen faydanın belirlenmesi, fuar ekibinin belirlenmesi, müşterilerin fuara davet usulü ve fuardan önce hedef ziyaretçileri daveti için yapılması gereken pazarlama iletişimi, ziyaretçi kayıt sisteminin planlanması gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu.

IBIA tarafından düzenlenen IBIA Expo’ya katılımla ilgili Verimli Hazırlık Eğitiminin ikinci oturumu, Ağustos ayında yapılacak.