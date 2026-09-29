Bursa’da endüstriyel güvenlik sistemleri üreten Surfence Makina, Avrupa pazarındaki varlığını Almanya yapılanmasıyla güçlendiriyor. Şirket, Bursa Kayapa’daki üretim tesisinde geliştirdiği makine ve robot koruma sistemleri, güvenlik çitleri, alan bölme çözümleri ve endüstriyel kapıları Avrupa’daki müşterilerine daha yakın bir operasyon yapısıyla sunmayı hedefliyor. 2017 yılında yüzde 100 yerli üretim hedefiyle kurulan Surfence Makina, bugün Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki 4 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Şirketin ürünleri başta otomotiv ve makine olmak üzere farklı sektörlerde üretim alanlarının güvenliğinin sağlanması, makinelerin çevresinin korunması ve çalışma alanlarının düzenlenmesi amacıyla kullanılıyor.

Almanya’dan yerinde hizmet

Surfence Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kanlıoğlu, Almanya yapılanmasının şirketin Avrupa'daki müşterileriyle daha yakın çalışmasına imkân sağlayacağını belirtti. Kanlıoğlu, “Bursa’daki üretim gücümüzü korurken Avrupa’daki müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz. Almanya yapılanmamız satışın yanı sıra iletişim ve hizmet süreçlerimizi de destekleyecek” dedi. Şirketin büyüme modelinde üretim ve satış yapılanmasının birbirini tamamlaması planlanıyor. Bursa tesisinin üretim merkezi olarak konumunu koruması, Almanya'nın ise Avrupa’daki müşteri ilişkileri ve hizmet süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

Güvenlikten alan yönetimine

Surfence’in ürün gamında Fens Panel ve Kapı Sistemleri, Surroll ile Sideguard & Screenguard çözümleri bulunuyor. Modüler sistemler; makine ve robotların çevresinin güvenli hale getirilmesinin yanı sıra üretim alanlarının bölünmesi, özel çalışma alanlarının oluşturulması ve depolama bölümlerinin düzenlenmesinde de kullanılıyor. Şirket, Almanya yapılanmasıyla birlikte bu ürünlerin Avrupa’daki kullanım alanlarını genişletmeyi ve yeni projelerde yer almayı amaçlıyor. Kanlıoğlu, önümüzdeki dönemde üretim ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Bursa’daki üretim altyapımızı uluslararası pazarlardaki varlığımızla birlikte büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.