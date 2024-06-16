Yeşilova Holding ve grup şirketlerinde eğlenceli oyun buluşmaları düzenlendi. Bu buluşmalar sırasında sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve kaynakların verimli kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Etkinlikler boyunca; sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir gelecek vurgusu yapılırken, çalışanlar keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, “Bu etkinlikler sayesinde hem çalışanlarımız hem de çocuklarımız sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu konudaki fikirlerini dinlemek ve onlarla vakit geçirmek bizler için çok değerliydi. Büyük Yeşilova ailesi olarak, sürdürülebilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.