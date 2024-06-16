Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mutfak ekipmanı üreticilerinden biri olan İnoksan, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük ve en prestijli ticari fuarlarından biri olan The Hotel Show Dubai'de başarılı bir katılım gerçekleştirdi. 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuar, konaklama sektöründeki yenilikleri ve en son trendleri keşfetmek isteyen profesyonelleri bir araya getirdi.

Fuarda sektördeki yenilikçi çözümlerini ve üstün kalitesini sergileme fırsatı bulan İnoksan, ziyaretçilerine yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıttı. Özellikle sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında geliştirdiği yenilikçi çözümler, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Fuar boyunca İnoksan standı, sektör profesyonelleri, otel ve restoran yöneticileri ile yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.