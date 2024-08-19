Nev Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Op. Dr. Bangin Bekir Candan, sırt ağrısının nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu. Candan, “Sırt ağrısının nedenleri ağır kaldırma, sırtı ve kasları etkileyen kötü duruş pozisyonu, egzersiz eksikliği, böbrek taşları, fibromiyalji, romatizmal hastalıklar, skolyoz, kamburluk, gebelik strese bağlı kaslarda gerilme, aşırı kilo ve tümörlerdir. Bilgisayar başında çalışıyor iseniz ofis ergonomisi olarak adlandırılan önlemler alınmalıdır. Sırtı yüksek, bel boşluğunuzu dolduran sandalyeler tercih etmeli, bilgisayarın ekranını göz hizanıza yerleştirmelisiniz” dedi.

Editör: DİLEK ATLI