Otomotiv sektörüne kauçuk parça üretiminin yanı sıra; beyaz eşya, inşaat, raylı sistem, plastik malzeme ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren Haksan Otomotiv, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üretim yapmaya devam ediyor. Çevre dostu uygulamaları iş süreçlerine entegre ederek, sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket eden Haksan Otomotiv, 2008 yılından bugüne sürdürdüğü çalışmalarının neticesini aldı.

Denetimlerden başarı ile geçen Haksan Otomotiv, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazandı. TQS belgelendirme firması tarafından Haksan Otomotiv Genel Müdürü Tevfik Ezik’e çevreye duyarlı üretimlerden dolayı plaket takdim edildi.