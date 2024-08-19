ISO 9001 ve ISO TS 16949 belgelerine sahip olan Erbab Otomat, son olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kalite yönetim sistemi gerekliliklerini sağladığı takdirde alabileceği bir sertifika olan AS9100 Belgesini almaya hak kazandı. AS9100 havacılık, uzay ve savunma sanayi sektörüne yönelik geliştirilmiş bir standart olup ISO 9001 temelleri üzerine kurulmuştur.

Erbab Otomat Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, “Erbab Otomat ve Yedek Parça Sanayi olarak, 1 yıldır süren altyapı çalışmaları ve eğitimler sonucunda AS9100 belgesini almaya hak kazandık. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Uzay, savunma ve havacılık sektörleri, ülkemizin stratejik öneme sahip ve büyük katma değer sağlayan alanlarıdır. Bu sektörlerdeki kalite standartlarını karşılamak ve bu alanlarda yetkinliğimizi artırmak, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak adına kritik öneme sahiptir. Erbab Otomat olarak, bu önemli alanlarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemize katma değer sağlamak ve sektördeki öncülüğümüzü sürdürmek için tüm gücümüzle çalışacağız”dedi.

“Ülkemize değer katmaya devam edeceğiz”

Ayrıca firma son olarak sahip olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) tarafından verilen EYDEP-B sertifikasının puanını da yükseltti. Erdoğan, “Erbab Otomat ve Yedek Parça Sanayi olarak, 2026 yılına kadar geçerliliği olmasına rağmen 2024 yılı Mayıs ayında SSB - Savunma Sanayii Başkanlığı Eydep değerlendirmesi talep ettik ve puanımızı yükselterek denetleme sürecini tamamladık. Bu başarı, Bursa'da savunma sanayine hizmet veren firmamızın kalitesini ve yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu önemli adımda emeği geçen tüm ekibimize ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ederiz. Savunma sanayiinde ülkemize değer katmaya devam edeceğiz”