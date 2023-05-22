Zorlu Tekstil Hometex Fuarı’na damga vurdu
Türkiye’nin ev tekstili liderlerinden Zorlu Tekstil, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’nda sergilediği, birbirinden göz alıcı ve yenilikçi ürünleriyle fuarın en çok ziyaret edilen standlarından birisi oldu.
Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil, 16-20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’nda yenilikçi ev tekstili ve lisanslı ürünleriyle dikkat çekti.
Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle sunduğu ürün ve çözümleriyle büyümeye devam eden Zorlu Tekstil, hayata geçirdiği projelerle de aynı zamanda sektöre ilham oluyor. Teknolojiyi yenilikçilikle birleştirerek, ileri seviyede müşteri memnuniyeti elde etmeyi hedeflerken, sürekli genişlettiği ürün gamı ve yüksek kalitesiyle her zaman müşterilerinin ilk tercihi olmak için çalışıyor.
Perdeden nevresime, yatak örtüsünden havlu ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini Hometex Fuar’ında müşterileriyle buluşturan Zorlu Tekstil, yatak tekstili ve banyo tekstilini kapsayan natural dreams, bamboo dreams, lovely dreams koleksiyonları ile ziyaretçilerin beğenisini topladı. Zorlu Tekstil fuarda ayrıca farklı yeni kalitelerde uyku seti koleksiyonlarını da tanıttı. Fuarda en çok ilgi gören ürünlerden biri olan perde tarafında Nouvelle koleksiyonu daha Premium segment olarak ilk defa hazırlandı. Kombinlenebilir üst segment perde koleksiyonu olarak konumlanan bu seride, ambalajdan kataloğa kadar birçok yenilik eklendi. Taç Collection ise, yeni desenleri ile fuarda ilgi gördü. Taç Kids and Teens serisini büyütmeye devam eden Zorlu Tekstil, çizgi kahramanlar ve spor kulüplerini içeren 100’den fazla lisanslı karakterin ürünlerini sunuyor. Ayrıca Disney’in yeni bir konumlandırması ile tüm dünyayla buluşturduğu Disney Home markasının Avrupa, Rusya ve Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama hakkını elinde bulunduran şirket, Disney’in 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı D100 özel ürünlerini de fuarda sergiledi. Ürünler, özellikle gençler tarafından çok beğenildi.
Bir üretici olarak Disney Home lisanslı ürünlerinde güçlü bir konumda olan ve dünyanın popüler ve sevilen karakter lisanslarına sahip Zorlu Tekstil, ayrıca bu sene lisanslı ürünlerde ilk defa okul öncesi yaş grubu için mutfak seti hazırladı. Bebek grubunda da, birbirinden renkli ürünlerini sergileyerek fuarın en çok ziyaret edilen standı oldu.