Zorlu Tekstil Hometex Fuarı’na damga vurdu

Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Av­rupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil, 16-20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ger­çekleşen Hometex Fuarı’nda yenilikçi ev tekstili ve lisanslı ürünleriyle dikkat çekti.

Sürdürülebilir bir dünya hede­fiyle sunduğu ürün ve çözümleriyle büyümeye devam eden Zorlu Teks­til, hayata geçirdiği projelerle de aynı zamanda sektöre ilham olu­yor. Teknolojiyi yenilikçilikle birleş­tirerek, ileri seviyede müşteri memnuniyeti elde etmeyi hedefler­ken, sürekli genişlettiği ürün gamı ve yüksek kalitesiyle her zaman müşterilerinin ilk tercihi olmak için çalışıyor.

Perdeden nevresime, yatak örtüsünden havlu ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini Hometex Fuar’ında müşterileriyle buluşturan Zorlu Tekstil, yatak teks­tili ve banyo tekstilini kapsayan natural dreams, bamboo dreams, lovely dreams koleksiyonları ile ziyaretçilerin beğe­nisini topladı. Zorlu Tekstil fuarda ayrıca farklı yeni kalite­lerde uyku seti koleksiyonlarını da tanıttı. Fuarda en çok ilgi gören ürünlerden biri olan perde tarafında Nouvelle koleksi­yonu daha Premium segment olarak ilk defa hazırlandı. Kom­binlenebilir üst segment perde koleksiyonu olarak konumlanan bu seride, ambalajdan kataloğa kadar birçok yenilik eklendi. Taç Collection ise, yeni desenleri ile fuarda ilgi gördü. Taç Kids and Teens serisini büyütmeye devam eden Zorlu Tekstil, çizgi kahramanlar ve spor kulüplerini içe­ren 100’den fazla lisanslı karakterin ürünlerini sunuyor. Ay­rıca Disney’in yeni bir konumlandırması ile tüm dün­yayla buluşturduğu Disney Home markasının Avrupa, Rusya ve Tür­kiye’deki üretim, satış ve pazar­lama hakkını elinde bulunduran şirket, Disney’in 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı D100 özel ürünlerini de fuarda sergiledi. Ürünler, özellikle gençler tarafın­dan çok beğenildi.

Bir üretici olarak Disney Home lisanslı ürünlerinde güçlü bir konumda olan ve dünyanın popüler ve sevilen karakter li­sanslarına sahip Zorlu Tekstil, ayrıca bu sene lisanslı ürün­lerde ilk defa okul öncesi yaş grubu için mutfak seti hazırladı. Bebek grubunda da, birbirinden renkli ürünlerini sergileye­rek fuarın en çok ziyaret edilen standı oldu.